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17:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Какие животные умеют менять свой пол (фото)

Гермафродитизм — распространенное в природе явление. Вот некоторые из самых интересных его проявлений.

Рыбы-клоуны

Яркие рыбки амфиприоны, узнаваемые благодаря мультфильму «В поисках Немо», по своей природе гермафродиты. Все молодые особи — самцы, но в течение жизни рыба меняет пол.

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Рыба-клоун живет в группе, где только две особи являются половозрелыми — взрослые самка и самец. Остальные — маленькие, не достигшие половой зрелости самцы. Если самка по какой-то причине погибает, самец превращается в самку и выбирает себе нового партнера-самца среди членов группы.

Риномурена

Необычная рыба из семейства муреновых обитает в Тихом и Индийском океанах. Как и рыбы-клоуны, с возрастом самцы риномурены могут превращаться в самок. При этом они меняют свой цвет. У самцов доминирует голубой окрас, а у самок — желтый.

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Банановый слизень

Сухопутные улитки Ariolimax имеют ярко-жёлтую окраску, но иногда встречаются слизни зеленого, коричневого и белого цвета. Они могут достигать в длину 25 см. Это одни из самых больших улиток в мире.

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Ariolimax — гермафродиты, которые используют свои мужские и женские репродуктивные органы одновременно. Они даже способны к самооплодотворению, но все же предпочитают находить партнера. Пара откладывает яйца одновременно.

Бабочки

У бабочек нередко проявляется гинандроморфизм — аномалия развития, при которой в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. Это результат неправильного распределения половых хромосом по клеткам в ходе нарушенного созревания яйцеклетки, её оплодотворения или дробления. Например, у бабочек одна половина тела может иметь типичный окрас самки, а другая — самца.

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Красный кардинал

Двусторонний гинандроморфизм иногда проявляется и у птиц-кардиналов: коричнево-серые «женские» перья соседствуют с ярко-красными «мужскими». Такие птицы обычно не поют и не создают пару, но собратья их не обижают.

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