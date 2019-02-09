Какие животные умеют менять свой пол (фото)
Гермафродитизм — распространенное в природе явление. Вот некоторые из самых интересных его проявлений.
Гермафродитизм — распространенное в природе явление. Вот некоторые из самых интересных его проявлений.
Яркие рыбки амфиприоны, узнаваемые благодаря мультфильму «В поисках Немо», по своей природе гермафродиты. Все молодые особи — самцы, но в течение жизни рыба меняет пол.
Необычная рыба из семейства муреновых обитает в Тихом и Индийском океанах. Как и
Сухопутные улитки Ariolimax имеют
Ariolimax — гермафродиты, которые используют свои мужские и женские репродуктивные органы одновременно. Они даже способны к самооплодотворению, но все же предпочитают находить партнера. Пара откладывает яйца одновременно.
У бабочек нередко проявляется гинандроморфизм — аномалия развития, при которой в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. Это результат неправильного распределения половых хромосом по клеткам в ходе нарушенного созревания яйцеклетки, её оплодотворения или дробления. Например, у бабочек одна половина тела может иметь типичный окрас самки, а другая — самца.
Двусторонний гинандроморфизм иногда проявляется и у птиц-кардиналов:
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