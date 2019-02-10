Названы простые способы оздоровить кишечник
Ученый из университета Рединга (Англия) Гленн Гибсон назвал пять простых правил, который помогут нормализовать работу кишечника.
Ученый из университета Рединга (Англия) Гленн Гибсон назвал пять простых правил, который помогут нормализовать работу кишечника.
В первую очередь специалист посоветовал употреблять больше клетчатки, которая содержится в ряде овощей, фруктов и бобовых. Это поможет снизить риск обострения хронических заболеваний.
Вторым советом является включить в рацион пробиотические йогурты, а также пребиотики. Это значит, что не стоит отказываться от лука, чеснока, холодного картофеля и фасоли.
Третье правило здорового кишечника — отказ от сладкой и жирной пищи, пишет «Федеральное агентство новостей».
Четвертый пункт — минимизировать стрессы и волнения. Негативное эмоциональное состояние меняет кровоток и секреции в кишечнике.
Не стоит забывать о достаточном употреблении воды. Гибсон посоветовал каждое утро выпивать стакан воды за 40 минут до завтрака.
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