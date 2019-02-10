Названы простые способы оздоровить кишечник

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В первую очередь специалист посоветовал употреблять больше клетчатки, которая содержится в ряде овощей, фруктов и бобовых. Это поможет снизить риск обострения хронических заболеваний.

Вторым советом является включить в рацион пробиотические йогурты, а также пребиотики. Это значит, что не стоит отказываться от лука, чеснока, холодного картофеля и фасоли.

Третье правило здорового кишечника — отказ от сладкой и жирной пищи, пишет «Федеральное агентство новостей».

Четвертый пункт — минимизировать стрессы и волнения. Негативное эмоциональное состояние меняет кровоток и секреции в кишечнике.

Не стоит забывать о достаточном употреблении воды. Гибсон посоветовал каждое утро выпивать стакан воды за 40 минут до завтрака.