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19:49 (мск), источник: Известия

Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого

Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.

Источник: AP 2019

По словам специалистов, в первую очередь необходимо перестать употреблять конфеты и пирожные во время просмотра фильмов или каких-ибо действий, так как из-за отсутствия концентрации сложно контролировать объемы съеденного.

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Еще один способ, который приводит телеканал РЕН ТВ, заключается в отказе от привычек, которые подразумевают употребление вредных продуктов. К примеру, во время перерыва на работе рекомендуется покупать не сладкий пирожок, а с мясом или овощами.

Диетологи также рекомендуют отказываться от сладкого постепенно и уделить отдельное внимание сладким газировкам. Специалисты предупреждают, что в этих напитках содержится огромное количество сахара.

Еще один «секретный» способ отказа от сладкого — попытаться съесть кусочек торта без кофе или чая, запивая обычной водой. Эксперты уверены, что несколько таких попыток отобьют желание есть сладкое на долгое время.

Ранее в феврале ученые назвали способы продлить молодость. Большую роль в сохранении молодости специалисты отвели образу жизни, привычкам, питанию и регулярному посещению врача. Также эксперты определили самый полезный продукт для молодости.

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