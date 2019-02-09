Новейший российский «летающий радар» совершил испытательный полет

«Многофункциональный авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Самолет радиолокационного дозора А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

В июле 2018 года источник раскрыл основные характеристики самолета. Сообщалось, что одним из главных преимуществ А-100 является радиопрозрачность. Сообщалось, что в мире не существует комплекса, который обладал бы подобными возможностями. Кроме того, у новейшего самолета по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей. А также значительно увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов и скорость обработки всей информации.