Башкирские медики объяснили видео с «брошенной» на полу пациенткой

Как заявили порталу Gorobzor.ru одна из медсестер больницы, ее коллеги не стали перекладывать женщину на койку, потому что ждали, пока у нее пройдут судороги.

«Пациентка должна была оставаться на твердой поверхности, потому что у нее был припадок. В этом случае нельзя трогать человека и поднимать его», — пояснила она.

Минздрав республики уже проводит внутреннюю проверку по данному инциденту, сообщает агентство «Башинформ».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-172223072&id=456239693&hash=c794a3a1cbd1a68d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соответствующий ролик в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала одна из соседок пациентки по палате.

«Женщина потеряла сознание и лежала на холодном полу час и 20 минут. Врача так и не было», — говорится в описании к видео.

На записи запечатлен момент, когда в палату пришли две медсестры. Увидев, что на полу лежит пациентка, они осмотрели ее и измерили давление. Поднимать женщину они не стали. После этого медики на некоторое время покинули палату — по словам медсестер, чтобы вызвать врача. Вернувшись, они переложили больную на одеяло с помощью других пациентов и дали ей воды.