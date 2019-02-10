Башкирские медики объяснили видео с «брошенной» на полу пациенткой
МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Стерлитамакской клинической больницы № 1 прокомментировали видео, на котором пациентка учреждения лежит на больничном полу.
МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Стерлитамакской клинической больницы № 1 прокомментировали видео, на котором пациентка учреждения лежит на больничном полу.
Как заявили порталу Gorobzor.ru одна из медсестер больницы, ее коллеги не стали перекладывать женщину на койку, потому что ждали, пока у нее пройдут судороги.
«Пациентка должна была оставаться на твердой поверхности, потому что у нее был припадок. В этом случае нельзя трогать человека и поднимать его», — пояснила она.
Минздрав республики уже проводит внутреннюю проверку по данному инциденту, сообщает агентство «Башинформ».
Соответствующий ролик в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала одна из соседок пациентки по палате.
«Женщина потеряла сознание и лежала на холодном полу час и 20 минут. Врача так и не было», — говорится в описании к видео.
На записи запечатлен момент, когда в палату пришли две медсестры. Увидев, что на полу лежит пациентка, они осмотрели ее и измерили давление. Поднимать женщину они не стали. После этого медики на некоторое время покинули палату — по словам медсестер, чтобы вызвать врача. Вернувшись, они переложили больную на одеяло с помощью других пациентов и дали ей воды.
Автор видео заявила, что отправит ролик в республиканский Минздрав.