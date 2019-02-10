У мигрантов есть свои больницы, детсады и дискотеки. Но россияне их не видят
За последние пару десятилетий россияне привыкли к трудовым мигрантам из стран Средней Азии. Привыкли — но не более.
За последние пару десятилетий россияне привыкли к трудовым мигрантам из стран Средней Азии. Привыкли — но не более.
Мы ничего не знаем о том, где и чем они живут. По мнению некоторых экспертов, мы даже не можем знать число находящихся в стране мигрантов. Между тем, это сложный параллельный мир со своими больницами, детскими садами и даже дискотеками, который еще только предстоит открыть. Екатерина Деминцева, заведующая Центром качественных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ, прочитала в Культурном центре ЗИЛ лекцию, в которой рассказала о результатах пятилетнего исследования жизни мигрантов. «Лента.ру» публикует главное из этого выступления.
На то, где селится мигрант, как считают западные исследователи, влияет не только стоимость жилья, но его расположение, в некоторых случаях — этническое происхождение мигранта, религиозная принадлежность, социальный статус и наличие или отсутствие социальных связей в городе. Это значит, что некоторые мигранты, приезжая в американский или европейский город, селятся там, где есть их знакомые, друзья и родственники.
Почему в американских и европейских городах оказывается, что люди живут в
Следующий пример — это мигрантские предместья Парижа, и вообще социальные районы европейских стран. Это районы, в которых строилось социальное жилье для рабочих, которые жили в окрестностях больших городов и приезжали на заработки. Это жилье, построенное в 60-х годах, постепенно стало жильем для бедных. Этими бедными стали как раз мигранты. Поэтому там мы оказываемся в ситуации социально однородных районов, и они как раз этнически пестрые, потому что в них живут мигранты из различных стран и выходцы из мигрантской среды. Там живет второе, третье и уже четвертое поколение мигрантов.
Эти дома ничем не отличаются от домов из наших окраинных районов. Но есть одна очень важная особенность: во всех этих домах [в Европе] живут очень бедные люди, которые предоставляют специальные документы, чтобы им давали социальное жилье. Сейчас там происходит новое вытеснение, происходит вытеснение мигрантов молодыми активными творческими образованными людьми, у которых нет денег снимать жилье в богатых районах, и они наслаждаются жизнью в таком этническом окружении.
Но мы имеем огромные кварталы жилья, которое было построено в советские годы, и мы с трудом его можем назвать социальным, потому что на самом деле в советские годы социальным было всё жилье, квартиры выдавались через различные предприятия, институты и так далее.
[В советское время] была идея, что это будет город социального смешения, то есть в одном доме будут жить академики, шоферы такси, продавщицы, учителя и так далее. Когда Москва подошла к 90−2000-м годам, это был очень социально смешанный город. Да, была
Географы пишут, что, на самом деле, в Москве, да и вообще в постсоветских городах, мы наблюдаем очень маленькую мобильность населения. Зачем человеку, который живет в одном районе, менять его на другой [такой же] район? Если вы родились на Водном стадионе, зачем вам переезжать в Перово? У вас примерно одна и та же инфраструктура, одна и та же доступность, у вас здесь есть друзья и
Когда приезжает малиец в Париж, он подходит к таксисту и говорит, отвези меня к малийцам. И его отвезут в Монтрёй (восточный пригород Парижа — «Лента.ру»), потому что все знают, что в там очень много малийцев живет, так исторически сложилось.
Мы выбрали четыре разных района — ближе к центру, дальше от центра, более престижный, менее престижный — и посмотрели, как в них живут мигранты. В каждом районе мы делали анкетный вопрос, чтобы понять географию мигрантов. Вопросы задавались таким образом: куда вы ходите, чтобы покупать продукты, где живут ваши ближайшие три друга? И каково было наше удивление, когда практически в трех четвертях анкет оказалось, что друзья живут далеко, в абсолютно разных частях города. Это говорит о большой мобильности людей.
Чем еще отличаются эти «геттоизированные» районы и пригороды в западных странах? Они втягивают в себя мигранта, там образуется своя инфраструктура, есть своя школа, свои досуговые центры, свои ассоциации, друзья живут в основном в этих районах, родственники. И этого мы не видим в Москве. Мы видим, что все друзья, родственники, знакомые живут везде.
Мы говорим об определенных категориях [людей] — трудовые мигранты из Средней Азии. У нас всего четыре мечети в Москве, но есть огромное количество молельных залов, о которых мы, к сожалению, мало знаем. Коллеги сейчас делают исследование на эту тему.
Существует несколько рынков. Нам называли несколько, в которые ездят мигранты. Нам активно советовали ездить на Теплый Стан покупать специи.
Но нет привязки мигрантов к определенным местам именно этнически. Все, о чем я говорю — рынки, торговые центры, — это места, которые используются точно также жителями нашего города. Рынок Теплый Стан также используется, на Пражской «Электронный рай» и так далее. Это те же самые места, куда ходят другие местные жители. Но чаще — места
Очень частые места досуга мигранта — это большие торговые центры. Я первый раз попала в «Афимолл» (торговый центр в районе небоскребов «Москва-Сити» — «Лента.ру») как раз, когда делала исследование по мигрантам. Его постоянно называли, причем во всех четырех районах. «В Афимолле бываю». А что вы там делаете? «Гуляю, фотографируюсь».
Мы с какой целью бываем в торговых центрах? Заходим, покупаем одежду, в кино идем, заходим в
Потому что очень многие ребята говорили: «Я был разочарован, когда переехал в Москву. Потому что я ехал в город богатый, красивый, с красивыми машинами и красивыми видами, но я оказался в пятиэтажке в Перово, и чем оно лучше, чем в Оше (Киргизия), в Самарканде (Узбекистан)? В Самарканде вообще в тысячу раз лучше». Очень многие идут в торговые центры, чтобы оказаться в той Москве, в которую они ехали.
Когда человек в первый раз попадает в город, ему оказывают поддержку выходцы не просто из той же страны, а именно из того региона, откуда он происходит. В Москве очень много выходцев из Оша и Ошской области Киргизии. Идет очень много потоков, люди помогают друг другу. Эти связи очень часто сохраняются.
Когда человек находит работу, то чаще всего, если он приехал один, он старается найти жилье как можно ближе к работе. Это не только наше исследование, это очень многие исследования показывают. Почему ближе к работе? Это сокращает не только затраты, это сокращает вероятность того, что вы встретитесь с милиционером, который попросит у вас документы. И, на самом деле, найти жилье рядом с работой не так сложно.
Даже если он приехал с женой, или это женщина одинокая. Можно всегда найти [жилье] через соцсети. Во «ВКонтакте», в Одноклассниках очень много групп, в которых дают объявления — у нас освободилось место в квартире около Кантемировской, около Выхино.
Мы живем в
Привозят ли мигранты в Москву детей? Да, привозят. Но мало. Почему мало? Потому что привозят детей только те мигранты, которые уже имеют здесь более или менее нормальную работу, а самое главное — имеют возможность снять комнату (я даже не буду говорить о квартире) на свою семью.
У нас сейчас существует очень много мифов, что
Что мы увидели в этих школах?
Существует престижная школа прямо рядом с этой школой, и существует определенный барьер попадания в эту престижную школу. Это подготовительные курсы. Кроме того, существует негласная сегрегация, и вы все об этом отлично знаете, во многих российских городах, когда администрация пытается исключить некоторых детей из пространства школы. Если в этом лицее многие родители не хотят видеть детей
Доска «Наша гордость» — эту фотографию я сделала в одной из школ. Первые места занимают как раз девочки из Узбекистана и Таджикистана. О чем это говорит? Это не только дети, которые говорят
Почему?
Если эту школу в районе называют мигрантской, а мы очень часто слышали и «черная школа», то сами дети эту границу теряют, для них она не становится столь значимой. Это, на самом деле, очень важно. Потому что школа — один из тех инструментов, который социализирует ребенка, который адаптирует его.
В мигрантском районе он оказывается в мигрантской школе, и у него не происходит никакой адаптации и интеграции в общество.
Как раз желание социализации — когда привозят детей. Вы знаете, когда я вижу детей, которые учились уже
Когда мы стали делать исследование в школах, мы обнаружили, что в них либо уже есть, либо открываются проекты кадетских классов. Мы спросили, почему вдруг? Как мне объясняли учителя и директор: школа со сложным социальным контекстом, в школе учится достаточно много детей из других стран, и мы не знаем, как себя с этими детьми вести, не знаем, что с ними делать, не существует адаптационных программ.
И еще очень активно они стали принимать [на работу] мужчин. Почему?
Я пока еще не могу оценить последствия, но я вижу, что ситуация иноэтничности, другой культуры, которая приходит в эту школу, решается вопросами не
У мигрантов появляются свои места в Москве. Стоит ли этого бояться? Нет.
Что такое «свои места»? Это места, не привязанные к районам. Это, например, так называемые «киргизские клиники» —абсолютно зарегистрированные, частные медицинские центры, в которых нет никакой традиционной медицины. Это обычные медицинские центры, но в которых в основном работают
Почему в России вообще появились эти центры? Появились они в условиях социальной исключенности мигрантов. На самом деле, приезжая в Россию мигрант практически не имеет доступа к социальной системе, никакого доступа к здравоохранению, и должен сам решать свои вопросы. Кроме ситуаций, когда человек падает на улице, получает перелом и так далее, то есть когда он не может не обратиться в скорую помощь. Только в этих случаях мигрант попадает в больницу, и там,
Поэтому не удивительно, что первую [киргизскую] клинику открыл при содействии киргизского посольства выходец из Киргизии, и на открытии был посол. Они открыли ее со словами «мы знаем, в какой ситуации находятся мигранты, и клиника — как раз такое место, куда вы можете прийти со своими проблемами, да, вы там тоже будете платить деньги, но по крайней мере вас там ждут врачи».
На самом деле, если мигрант пойдет в частную клинику в Москве, он тоже может столкнуться с дискриминацией. Он войдет в нее, и ему скажут,
Их сейчас больше 30,
Это врачи, которые знают традиции. Традиции — это не значит, что они делают
Совершенно новая вещь — киргизский детский сад. Женщина из Киргизии приехала, педагог, учитель английского языка, несколько лет жила с мужем здесь, в Москве, и ей стало очень одиноко без своих детей. Большинство мигрантов,
Она придумала сделать детский сад. Сейчас туда ходят дети не только из Киргизии. Оказалось, что он востребован у многих мигрантов, причем даже внутренних мигрантов. Очень сложно попасть в обычный детский сад ребенку, если его родители прописаны, скажем, в Ярославской области, в Тульской области. Это платные услуги. На самом деле, мигранты очень много платят.
Есть сейчас такой проект, лицей «Ковчег-XXI век». Директор лицея придумал историю с классами для мигрантов, сотрудники подходили к людям на улице, выходцам из Средней Азии и говорили, у вас есть дети? Мы хотим бесплатные классы для них сделать. От них шарахались, и самое сложное было — набрать этих детей. Но они в конце концов их набрали. И мы приехали туда, и беседовали с ними. Это дети, которых вытащили из дома. Мы брали интервью у этих детей. Это дети, которые по
Если мы говорим о параллельном мире — сейчас очень распространены киргизские дискотеки. Молодые ребята и девчонки ходят на дискотеку, знакомятся, танцуют. Туда очень сложно попасть. Моя коллега пыталась туда войти. Ей сказали, что вы не проходите
Но это происходит прежде всего
Я вижу, что взрослые приезжают на заработки. Конечно, в дальнейшем они уедут. Хотя бы потому, что здесь очень сложно остаться, сложно купить жилье, снимать жилье если ты не работаешь. Если ты не работаешь — у тебя здесь нет жизни. И очень многие вернутся. Молодые