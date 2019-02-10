«Необычно для Руси». Ученые бьются над загадкой ростовского саркофага

Источник: РИА Новости

Необычное расположение

Как это бывает порой в археологии, находка обратила на себя внимание ученых далеко не сразу. В 1994 году саркофаг под полом храма обнаружили специалисты Государственного Эрмитажа. Казалось бы, ничего особенного: каменный гроб с разломанной на части крышкой.

Осмотрев саркофаг, специалисты поспешили «законсервировать» его кирпичной кладкой, настелив сверху деревянный пол.

По какой-то неведомой причине они не придали значения тому, что сам по себе пустой каменный гроб в историческом слое XIII века, да еще в главном храме духовного центра Северо-Восточной Руси — это очень необычно.

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Лишь четверть века спустя началось исследование обнаруженного объекта. Да и то практически по случайному стечению обстоятельств: специалисты Института археологии (ИА) РАН на Соборной площади Ростова осмотрели теплотрассу, чтобы под полом Успенского собора, памятника архитектуры, провести тепло. Дело в том, что зимой его стены покрываются инеем, который по весне тает и смывает уникальную храмовую роспись. В это время в соборе очень холодно — ноги мерзнут даже в очень теплой обуви. Да и летом здесь больше семи градусов не бывает.

Именно работы над системой отопления, как отмечает настоятель Успенского собора протоиерей Роман Крупнов, позволят осуществить полноценную реставрацию храма и хранящихся в нем артефактов. Того же саркофага, например. Сейчас над ним установлено «археологическое окно», которое, правда, зимой из-за холода покрывается наледью.

«Орнамент дал подсказку»

«Этот саркофаг озадачивает ученых. Дело в том, что он пустой, и мы не знаем, для кого он был приготовлен. Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время нет, отсутствуют и следы, указывающие на то, что в саркофаге когда-либо было произведено захоронение», — рассказывает ведущий научный сотрудник ИА РАН Андрей Леонтьев.

Пустой гроб в церкви — это в любом случае загадка, которая может навести на разного рода конспирологические размышления. Андрей Леонтьев ведущий научный сотрудник ИА РАН

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И вправду — слишком скудная информация о гробнице и исторический контекст порождают множество версий. Однако исследователи склонны жестко отсекать небылицы от более-менее правдивых предположений.

Специалисты ИА РАН обратили внимание еще на одно странное обстоятельство. «Массивная крышка гробницы по длине превышала размер каменного ящика и, возможно, заменила первоначальную. При предыдущих исследованиях этот факт остался незамеченным», — отмечает Леонтьев.

Завотделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонид Беляев обращает внимание на то, что у гробницы и крышки к ней по краю одинаковый орнамент. «Это уникальный случай», — подчеркивает ученый.

Сам тип орнамента — вписанные в прямоугольники концентрические круги — связан с древней европейской традицией погребения святых, которая, в свою очередь, восходит к языческому обычаю украшать саркофаг тремя венками.

То есть, вполне вероятно, что в ростовском саркофаге лежал святой. Но кто? Еще одна загадка.

Гроб или мощевик

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Гробница находится в северной части собора, где ученые нашли следы храмовой кладки XIII века. Нынешний облик Успенский собор приобрел в 1512 году, а до этого на его месте в то или иное время стояли три разных храма. Первый был построен «из древа дуба» в 991 году, когда князь Владимир лично крестил ростовчан.

«Так он сделал только в Киеве и в Ростове. Почему он решил приехать сюда — непонятно. Возможно, потому, что здесь правили его дети — Борис, а потом Ярослав. А может, он собирался в Новгород, но не доехал», — рассуждает настоятель собора.

Однако по-настоящему Ростов стал христианским лишь благодаря ростовскому епископу Леонтию, впоследствии канонизированному. Обстоятельства его смерти в 1073 году окутаны тайной: в одних источниках говорится, что он умер мирно, в других — что погиб от рук язычников.

В 1160 году деревянный храм сгорел. По приказу князя Андрея Боголюбского началось возведение каменной церкви.

Когда строители копали ров под фундамент, то, согласно летописям, в южной части сгоревшего здания нашли мощи святителя Леонтия и его преемника на ростовской кафедре — святителя Исайи.

Правда, с построенным при Андрее Боголюбском храмом случилось странное: в 1204 году, как свидетельствует летописец, «падеся соборная церковь в Ростове». Землетрясение? Пожар? Ошибки в расчетах при строительстве? Доподлинно не известно — кроме того, что разрушение произошло очень быстро.

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К середине XIII столетия возводится новое здание, именно этим веком ученые датируют загадочный саркофаг. Когда была сделана крышка к нему — тоже загадка. Может, он предназначался как раз для святителей?

«Вряд ли это рака для мощей. Гробница слишком большая по размеру (длина — 180 сантиметров), а глубина внутренней части (28 сантиметров) не так мала, как это кажется. То есть человек вполне поместится», — утверждает Леонид Беляев.

Два святителя

История останков святителей Леонтия и Исайи изучена довольно подробно. Мощи первого долгое время хранились в 120-килограммовой золотой раке.

«Такой на Руси больше не было. Правда, в 1609 году в собор ворвались поляки. Здесь молились и воины, и гражданские — среди них был митрополит Филарет, отец царя Михаила Романова и будущий патриарх Московский. Поляки всех в храме посекли. Летописец отмечал, что “кровь в соборе стояла по щиколотку”. А в качестве трофея они забрали с собой золотую раку», — рассказывает протоиерей Роман Крупнов.

В 1612 году после освобождения Ростова местные жители решили замуровать мощи святителя Леонтия в полу. Это их — в отличие от останков святителя Исаии — спасло в 1920-е годы, когда большевики вскрывали саркофаги с мощами святых, борясь с «церковным дурманом».

Есть еще один аргумент в пользу того, что загадочный пустой саркофаг не мог принадлежать этим святым: в древнерусских храмах мощи святых ставили справа от алтаря, в южной части храма. По мнению историка Александра Мельника, эта традиция связана с почитанием князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

«Согласно источникам, возникшим не позднее начала XII века, раки с мощами этих святых были внесены в некую “клетку” — очевидно, специально построенное для них сооружение — и поставлены “на десной стране” (храма). Следовательно, в то время вкладывали какой-то особый смысл в то, что раки святых находились именно “на десной”, то есть на правой стороне интерьера здания», — пишет историк.

А пустой саркофаг установлен в левой части Успенского собора.

Тайна эксгумации

Однако среди вороха версий у археологов все же имеются две основные. В 1278 году в Ростове разразился большой скандал. Местный епископ Игнатий приказал вынуть из находившегося в соборе гроба тело ростовского князя Глеба Васильковича и похоронить «в земле». Возможно, выяснилось, что тот при жизни в чем-то сильно согрешил.

Впрочем, хотя тела родственников князя тоже похоронены в соборе и их никто не тронул, у этой версии есть один большой минус.

«Эта загадочная гробница находится в алтарной части храма, а значит, чисто теоретически в ней мог быть похоронен только священнослужитель, никак не мирянин», — отмечает отец Роман Крупнов.

А что если в саркофаге покоился сам епископ Игнатий, скончавшийся через десять лет после инцидента? Известно, что он обладал большим авторитетом в городе и, согласно преданию, «прославился чудотворениями» еще при жизни.

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По мнению Андрея Леонтьева, при рассмотрении этой версии нужно помнить, что в 1920-х годах большевики вели тщательный учет всех мощей в храме.

«Судя по описаниям, мощи святого Игнатия представляли собой кости, перемешанные с землей. В этом нет ничего странного, если останки переносили, но это означает, что их переносили не из саркофага, а из какого-то деревянного гроба, причем давно истлевшего. И это надо учитывать, рассуждая о том, принадлежал ли этот саркофаг Игнатию», — говорит исследователь.

Кроме того, следы органики на гробнице до сих пор не найдены. Здесь серьезные исследования только предстоят.

А вот отец Роман полагает, что это — все же гробница святителя Игнатия. Правда, его тело туда так и не положили.

«Во всех житиях говорится, что он не погребался — единственный святой на Руси. Его месяц не могли занести в Успенский собор — народ все шел и шел», — рассказывает священнослужитель. В конце концов тело святителя положили сразу в раку.