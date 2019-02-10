«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Сначала четверка авиаторов выполнила уже знакомые зрителям маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова».

Затем пилоты продемонстрировали совершенно новую фигуру — роспуск после набора высоты. Особенность маневра в том, что раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, тогда как сейчас они практически вертикально поднялись вверх и разошлись уже на высоте около тысячи метров, описывая траекторией полета «большой цветок».

Ожидается, что «Русские Витязи» покажут новые пилотажные маневры на авиасалонах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BgAvOMOLQEQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Командир группы, полковник Андрей Алексеев отметил, что в ее составе появилось много молодых авиаторов. По его словам, выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, исполнилось чуть более 20 лет.

«Пришло много молодежи — это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача — чтобы наше дело продолжалось», — сказал Алексеев.