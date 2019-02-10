«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Сначала четверка авиаторов выполнила уже знакомые зрителям маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова».
Затем пилоты продемонстрировали совершенно новую фигуру — роспуск после набора высоты. Особенность маневра в том, что раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, тогда как сейчас они практически вертикально поднялись вверх и разошлись уже на высоте около тысячи метров, описывая траекторией полета «большой цветок».
Ожидается, что «Русские Витязи» покажут новые пилотажные маневры на авиасалонах.
Командир группы, полковник Андрей Алексеев отметил, что в ее составе появилось много молодых авиаторов. По его словам, выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, исполнилось чуть более 20 лет.
«Пришло много молодежи — это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача — чтобы наше дело продолжалось», — сказал Алексеев.
«Русские Витязи» были сформированы в апреле 1991 года. Уникальность группы состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая высший пилотаж на тяжелых истребителях, при этом все боевые машины являются серийными образцами.