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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Художница из России облагородила ненавистный мем и обрела мировую славу

Российская художница Ольга Вишневская получила популярность за рубежом благодаря использованию в картинах лягушонка Пепе, который стал символом ненависти в США. На работы россиянки обратили внимание сразу несколько популярных ресурсов, в частности Bored Panda.

Вишневская вписала Пепе в работы Леонардо да Винчи, Эль Греко, Винсента Ван Гога, Эварда Мунка, Яна Вермеера, Кузьмы Петрова-Водкина, Фриды Кало, Сидни Поллака и других знаменитых художников. Пепе поучаствовал в «Тайной вечере», оседлал красного коня, предстал в образе Моны Лизы и Чарли Чаплина. Всего у Вишневской более полусотни работ с лягушонком-мемом в различных образах.

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За рубежом художница получила прозвище Пепеланджело. Как пишет Bored Panda, девушка рисует Пепе, поскольку хочет изменить статус этого мема: превратить его из символа ненависти в символ «мира, любви и солидарности». Для этого в качестве основы она использовала общепризнанную классику.

То же самое пытался сделать создатель мема Мэтт Фурье (Matt Furie). Позитивный образ Пепе планировалось продвигать под хештегом #SavePepe.

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Пепе — персонаж комикса Фурье 2005 года. Во время предвыборной гонки в США лягушонок превратился в символ фашизма. Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» приравняла мем к свастике и включила его в список символов ненависти.

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