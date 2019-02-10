Журналист нашел места, в которых снимались сцены из блокбастеров (фото)

Американский фотограф и журналист Кристофер Молони находит места, в которых снимались известные фильмы, и показывает, как они выглядят на самом деле.

Его арт-проекту FILMography уже несколько лет. За это время Молони изучил «локации» американской киноклассики и переключился на современные картины.