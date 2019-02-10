Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия потребовала убрать ракету, раздражающую США: ответ из РФ
Lada начала продажи автомобиля с пятью педалями (фото)
7 важных фактов о статинах
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Анастасия Костенко получила диплом с 7-месячной дочкой на руках
Беременная Саша Савельева продолжает заниматься спортом
«Миллионерша» Скабеева растерялась, узнав о зарплате в 4 млн
Конфликт с Собчак и Виторганом получил развязку
Русский монах закрыл дверь перед носом украинского на святой горе
Рак всего: в семье актрисы Васильевой горе
Кристина Орбакайте зажгла на индийской свадьбе вместе с мужем
Алсу с новой прической не узнали фанаты
УАЗ «Хантер» станет грузовиком (по примеру Toyota Land Cruiser)
Новый штраф с камер: уже с 1 марта
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10Они настоящие
12:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Журналист нашел места, в которых снимались сцены из блокбастеров (фото)

Он показал, как они выглядят в реальной жизни.

Американский фотограф и журналист Кристофер Молони находит места, в которых снимались известные фильмы, и показывает, как они выглядят на самом деле.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Один дома»

Его арт-проекту FILMography уже несколько лет. За это время Молони изучил «локации» американской киноклассики и переключился на современные картины.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Черный лебедь»

Журналист показал места, в которых снимались ленты «Один дома», «Черный лебедь», «Мстители: Война бесконечности», «Темный рыцарь», «Люди в черном» и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Мстители: Война бесконечности»
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
«Темный рыцарь»
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
«Люди в черном»

Читайте также:

Россия строит маршрут для всего мира. На него не жалко триллиона
Власти решили восстановить рынки и сбить цены на продукты
На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Башкирские медики объяснили видео с брошенной на пол пациенткой
«Необычно для Руси». Тайна ростовского саркофага
Художница из России облагородила старый мем и прославилась
Как выглядят животные родом из другой эпохи (фото)
Спорт
Упала — место потеряла: Медведева угрожает Туктамышевой Елизавета Туктамышева не смогла исполнить тройной аксель в короткой программе на турнире Dragon Trophy в Словении, недокрутив его и допустив падение
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Сколько стоит жить по соседству с Боярским, Миллером и Путиным
Где на Руси жить хорошо. В какие регионы чаще всего переезжают россияне?
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Влад Топалов раскрыл имя сына Звездный отец рассказал о мальчике.
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь