Журналист нашел места, в которых снимались сцены из блокбастеров (фото)
Он показал, как они выглядят в реальной жизни.
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Он показал, как они выглядят в реальной жизни.
Американский фотограф и журналист Кристофер Молони находит места, в которых снимались известные фильмы, и показывает, как они выглядят на самом деле.
Его
Журналист показал места, в которых снимались ленты «Один дома», «Черный лебедь», «Мстители: Война бесконечности», «Темный рыцарь», «Люди в черном» и другие.
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