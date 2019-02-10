Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа отвергла РФ категорическим отказом: на кону миллиарды
ДПС «гнала» нарушителя 100 км и устроила «живой щит» (видео)
Жена Хабенского показала первое фото новорожденной дочки
Софья Зайка похудела на 20 кг для съемок в продолжении «Фитнеса»
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком
Мария Машкова призналась, что рада воспитывать дочерей
Неудачно поскользнулась: пара развелась после трех минут брака
Истинная причина гибели артиста цирка Запашного
Боец UFC заплакал после победы. Он побил героя своей юности
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Вегас»
Королевские эксперты рассказали о переломе в отношениях принцев
Сайрус, Перри и другие звезды стали гостями гала-вечера (фото)
ДПС «гнала» нарушителя 100 км и устроила «живой щит» (видео)
Дорожные знаки, способные вызвать улыбку (фото)
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
14:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Пейзажи Гитлера не смогли продать на аукционе

Покупатели усомнились в подлинности выставленных на продажу работ.

Аукционный дом Weidler не смог продать на торгах в Нюрнберге картины, авторство которых приписывают лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, сообщает The Guardian.

Читайте также
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»

Речь идет о пяти акварельных пейзажах, якобы написанных Гитлером в период, когда он жил в Вене и мечтал стать художником. Работы оценили от 19 до 45 тысяч евро. На торги также выставили принадлежавшее ему плетеное кресло.

Не одной работы на аукционе продать не удалось из-за сомнений в подлинности работ и высоких цен. Часть лотов сняли с продажи за несколько дней до торгов.

Представитель Центрального института истории искусства Мюнхена отметил, что картины Гитлера очень тяжело верифицировать из-за их посредственности — они походи на сотни других работ того же периода.

Ульрих Мали, мэр Нюрберга — города, где в 1945 году прошел трибунал над нацистскими преступниками — назвал проведение аукциона проявлением дурного вкуса.

Чем кредитный рейтинг отличается от кредитной истории?
Россия строит маршрут для всего мира. На него не жалко триллиона
Власти решили восстановить рынки и сбить цены на продукты
Свои больницы, детсады и дискотеки. Как живут мигранты в России
На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Башкирские медики объяснили видео с брошенной на пол пациенткой
«Необычно для Руси». Тайна ростовского саркофага
Художница из России облагородила старый мем и прославилась
Спорт
Упала — место потеряла: Медведева угрожает Туктамышевой Елизавета Туктамышева не смогла исполнить тройной аксель в короткой программе на турнире Dragon Trophy в Словении, недокрутив его и допустив падение
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Популярные темы на «Детях»
Купить квартиру для дочери тайком от мужа 391
Заходи - торопись!.. ;-)) 276
Немного Питера в холодной воде. 254
сменить двух мужиков при наличии маленького ребенка - норма? 235
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь