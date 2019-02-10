Пейзажи Гитлера не смогли продать на аукционе

Аукционный дом Weidler не смог продать на торгах в Нюрнберге картины, авторство которых приписывают лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, сообщает The Guardian.

Речь идет о пяти акварельных пейзажах, якобы написанных Гитлером в период, когда он жил в Вене и мечтал стать художником. Работы оценили от 19 до 45 тысяч евро. На торги также выставили принадлежавшее ему плетеное кресло.

Не одной работы на аукционе продать не удалось из-за сомнений в подлинности работ и высоких цен. Часть лотов сняли с продажи за несколько дней до торгов.

Представитель Центрального института истории искусства Мюнхена отметил, что картины Гитлера очень тяжело верифицировать из-за их посредственности — они походи на сотни других работ того же периода.