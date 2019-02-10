Пейзажи Гитлера не смогли продать на аукционе
Покупатели усомнились в подлинности выставленных на продажу работ.
Покупатели усомнились в подлинности выставленных на продажу работ.
Аукционный дом Weidler не смог продать на торгах в Нюрнберге картины, авторство которых приписывают лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, сообщает The Guardian.
Речь идет о пяти акварельных пейзажах, якобы написанных Гитлером в период, когда он жил в Вене и мечтал стать художником. Работы оценили от 19 до 45 тысяч евро. На торги также выставили принадлежавшее ему плетеное кресло.
Не одной работы на аукционе продать не удалось
Представитель Центрального института истории искусства Мюнхена отметил, что картины Гитлера очень тяжело верифицировать
Ульрих Мали, мэр Нюрберга — города, где в 1945 году прошел трибунал над нацистскими преступниками — назвал проведение аукциона проявлением дурного вкуса.