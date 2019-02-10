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15:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Чили «ожил» водопад, пересохший 10 лет назад (видео)

Причина — крупное наводнение.

В пустыне Атакама в Чили снова «ожил» 60-метровый водопад, пересохший еще десять лет назад.

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Это случилось после сильнейшего наводнения на севере страны. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов, многие жители покинули свои затопленные дома. В Андах были разрушены здания и дороги. Власти сообщили о гибели не менее 9 человек. Президент страны Себастьян Пиньера объявил режим ЧС в одной из провинций.

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Атакама на западном побережье Южной Америки — одно из самых засушливых мест на планете. В некоторых ее местах дождь выпадает раз в несколько десятков лет.

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