В Чили «ожил» водопад, пересохший 10 лет назад (видео)
Причина — крупное наводнение.
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Причина — крупное наводнение.
В пустыне Атакама в Чили снова «ожил» 60-метровый водопад, пересохший еще десять лет назад.
Это случилось после сильнейшего наводнения на севере страны.
Атакама на западном побережье Южной Америки — одно из самых засушливых мест на планете. В некоторых ее местах дождь выпадает раз в несколько десятков лет.
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