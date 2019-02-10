Рогозин назвал причину неудачных запусков российских космических ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал причину неудачных запусков российских космических ракет.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал причину неудачных запусков российских космических ракет.
По его словам, проблема кроется в технике, которая не может быть надежна на 100%.
«Техника — это
Комментируя осеннюю аварию «Союза-ФГ», Рогозин заметил, что «Союз» — очень надежная ракета, а аварии с ней соответствуют статистике надежности ракеты. «То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло», — признал он. Рогозин назвал главным спасение экипажа на том участке, на котором оно никогда еще не происходило.
Авария носителя «Союз-ФГ» произошла после старта с космодрома «Байконур» 11 октября 2018 г.
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