Рогозин назвал причину неудачных запусков российских космических ракет

Источник: РИА "Новости"

По его словам, проблема кроется в технике, которая не может быть надежна на 100%.

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. (…) Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты», — заявил Рогозин (цитата по РИА Новости). Те аварийные случаи, что происходят, и есть «эти проценты», добавил он. Руководитель госкорпорации подчеркнул, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность.

Комментируя осеннюю аварию «Союза-ФГ», Рогозин заметил, что «Союз» — очень надежная ракета, а аварии с ней соответствуют статистике надежности ракеты. «То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло», — признал он. Рогозин назвал главным спасение экипажа на том участке, на котором оно никогда еще не происходило.

Авария носителя «Союз-ФГ» произошла после старта с космодрома «Байконур» 11 октября 2018 г. Ракета-носитель не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту, но космонавтам удалось спастись. Сработала система аварийного спасения «Союза», и экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга эвакуировался в спасательной капсуле на Землю. Космонавты не пострадали. Это было первое ЧП при запуске отечественного пилотируемого корабля за 35 лет.