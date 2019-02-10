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17:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит торговый центр, ставший тюрьмой (фото)

Это одно из самых известных зданий Каракаса.

«Геликоид» — одно из самых известных зданий столицы Венесуэлы. Причудливая, но обветшавшая пирамида возвышается на скалистом холме над трущобами одного из бедных районов Каракаса.

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Здание приобрело дурную славу — теперь это тюрьма, в которой в ужасных условиях содержатся в том числе политические заключенные. Но изначально «Геликоид» задумывался как роскошный торговый центр для богатых клиентов.

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Строительство пирамиды началось в 1950-х годах при президенте Маркосе Пересе Хименесе. В это время страна начала получать большие доходы от экспорта нефти и строила амбициозные планы.

Здание проектировали архитекторы Педро Нойбергер, Дирк Борнхорст и Хорхе Ромеро Гутьеррес. В нем должны были расположиться 300 бутиков, выставка промышленности, 5-звездочный отель, 8 кинотеатров, парк, клуб владельцев и выставочные залы.

Спираль вокруг здания вела на крытую парковку. Кроме того, в пирамиде должна была появиться вертолетная площадка и стоянка такси. Проект оценивали в колоссальную сумму — 10 млн долларов (сегодня это около 90 млн).

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В 1960-х из-за бюджетных проблем строительство было приостановлено. В 1980-х наконец-то удалось достроить купол. О грандиозном торговом центре пришлось забыть. Но власти все же были намерены получить хоть какую-то пользу от грандиозного проекта. В «Геликоид» перенесли некоторые госучреждения, в том числе Боливарианскую национальную разведслужбу (SEBIN). А вскоре помещения в пирамиде превратились в камеры заключенных.

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Во время массовых протестов в Венесуэле, начавшихся в 2014 году, офисы, складские помещения и даже уборные в здании превращались во временные камеры для растущего числа заключенных. В мае 2018 года в «Геликоиде» произошел тюремный бунт, который подняли политические заключенные, арестованные во время протестов.

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В начале 2019 года несколько крупных международных СМИ, таких как BBC и CNN, инициировали спецпроекты, посвященные «Геликоиду», надеясь привлечь внимание к нарушениям прав человека в стране.

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