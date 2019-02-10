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20:01 (мск), источник: Газета.Ру

Екатерина Андреева раскритиковала братьев Запашных за жестокость

Телеведущая Екатерина Андреева обвинила Эдгарда Запашного в жестоких методах дрессировки животных. Эту тему журналистка затронула, комментируя убийство браконьерами краснокнижного леопарда в Абхазии.

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева обвинила генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного в жестоком обращении с животными. Комментируя убийство краснокнижного леопарда, едва выпущенного на волю, журналистка затронула тему плохого отношения к животным в цирке.

В своем инстаграме Андреева заявила, что не понимает, как можно ходить на «развлекательные» мероприятия, перед которыми хищников дрессируют «пиками, плетками и огнем», и посоветовала зрителям задуматься, каким путем достигнуто послушание животных.

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«В нашей стране в культурных целях (так составлен закон, принятый депутатами) можно мучить китов и косаток, а потом загнать их по сходной цене в дельфинарий…

И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему пока как до Луны, и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов, — написала Андреева.

Она рассказала, что является послом леопарда в одном из фондов охраны природы. В сентябре сотрудники этой организации разместили фотоловушки в районе обитания пяти диких кошек для наблюдения за их адаптацией в дикой природе. В это же время браконьеры расставили там ряд ловушек, чтобы поймать животных.

Молодого леопарда Килли, который являлся подопечным Екатерины, в 2016 году выпустили в дикую природу на территории Кавказского заповедника в Краснодарском крае. Со временем хищник забрел на территорию Абхазии, где попал в медвежий капкан. Животное просидело на одном месте несколько дней и даже пыталось отгрызть себе лапу. В итоге, когда браконьеры пришли за добычей, зверь уже не подавал признаков жизни. Однако когда один из охотников начал раскрывать капкан, замученный леопард из последних сил на него бросился — и тут же был застрелен.

В комментариях к записи Андреевой о жестокости в цирках большинство подписчиков поддержало позицию 57-летней журналистки.
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«Екатерина, спасибо вам! Во многих вопросах мы еще варвары. Цирки, приюты, капканы, передвижные живодерни, нелюди-охотники, ради потехи проводящие выходные с детьми за убийством… Только ТВ на сегодняшний день, мне кажется, имеет силу. Придайте огласке!» — попросила одна подписчиц.

Однако некоторые пользователи оказались на стороне цирковых дрессировщиков и назвали возмущение Андреевой «плодом больного воображения».

«Посмотрите последний пост у Эдгарда — какие ухоженные и холеные тигры, ну не похожи они на забитых и запуганых. Так что, издевательство над животными в цирке Запашных — это всего лишь плод Вашего больного воображения», — предположил один из комментаторов.

Также 57-летняя журналистка вспомнила о своей неприязни к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. В сентябре 2018 года в сети появилась видеозапись, на которой политик в упор расстрелял находящегося в спячке медведя.

Узнав об этом поступке, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев обратился в Генпрокуратуру и МВД.

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В конце декабря прошлого года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет об охоте и убийстве губернатором спящего медведя, а позже об этой шокирующей новости рассказали и на Первом канале. Андреева была возмущена действиями мужчины, который, к тому же, привлекает к охоте своего внука.

В пресс-службе Левченко заявили, что охота была законной, а инцидент произошел два года назад, а не в 2018-м, когда было опубликовано видео. Начальник местного охотничьего хозяйства также поддержал политика, сообщив, что Левченко охотился по лицензии, а медведь являлся шатуном и мог быть опасен.

Тем не менее, Генеральная прокуратура не подтвердила наличие у губернатора разрешающих документов. Кроме того, Левченко со своими друзьями нарушили приказ Министерства природы о периоде охоты.

Ущерб злоумышленников оценили на сумму более 90 тыс. рублей. В результате на Левченко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

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