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02:08 (мск), источник: Ведомости

«Рома» Куарона признан лучшим фильмом по версии британской академии

Драма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» («Рим», Roma) удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом объявили в воскресенье на 72-й церемонии вручения главной кинопремии Великобритании в Лондоне.

Источник: AP 2019

Помимо главной номинации, лента выиграла еще три: за лучшую режиссуру, лучший иностранный фильм и лучшую операторскую работу.

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Лента повествует о драматичной судьбе мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годах. Рома — это буржуазный квартал Мехико, где разворачивается семейная история двух женщин. Ради большей аутентичности картина черно-белая. Фильм снят для стримингового сервиса Netflix, который является его прокатчиком в США. Бюджет — $15 млн. Принимая награды, Куарон поблагодарил Netflix за «веру и смелость».

«Рома» получил 10 номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар», включая лучший фильм на иностранном языке. В активе фильма два «Золотых глобуса» (за лучшую режиссуру и лучший фильм на иностранном языке), «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и премия Гойя.

Приз BAFTA за лучший сценарий получил исторический фильм Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», лучшим актером стал Рами Малек из «Богемской Рапсодии», актрисой — Оливия Колман («Фаворитка»), актером второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»), актрисой — Рейчел Вайс («Фаворитка»).

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