«Рома» Куарона признан лучшим фильмом по версии британской академии

Источник: AP 2019

Помимо главной номинации, лента выиграла еще три: за лучшую режиссуру, лучший иностранный фильм и лучшую операторскую работу.

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Лента повествует о драматичной судьбе мексиканской семьи среднего класса в 1970-х годах. Рома — это буржуазный квартал Мехико, где разворачивается семейная история двух женщин. Ради большей аутентичности картина черно-белая. Фильм снят для стримингового сервиса Netflix, который является его прокатчиком в США. Бюджет — $15 млн. Принимая награды, Куарон поблагодарил Netflix за «веру и смелость».

«Рома» получил 10 номинаций на премию Американской киноакадемии «Оскар», включая лучший фильм на иностранном языке. В активе фильма два «Золотых глобуса» (за лучшую режиссуру и лучший фильм на иностранном языке), «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и премия Гойя.