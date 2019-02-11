Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина
Японские женщины стали отказываться от традиции дарить
Японские женщины стали отказываться от традиции дарить
В японском такая практика называется giri choco или «обязательный шоколад». Предполагается, что мужчины должны ответить 14 марта в Белый день — событие, придуманное производителями конфет для повышения продаж.
Исследования показывают, что 60 процентов японских женщин купят шоколад 14 февраля для себя, более 56 процентов собираются подарить его членам семьи, 35 процентов — партнерам. Столько же решили порадовать коллег по работе.
«До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры», — рассказала сотрудница одной из японских компаний.
Газета добавляет, что в середине 1950-х годов в Японии началось коммерческое распространение подарков на День святого Валентина, что привело к появлению многомиллионного рынка. Некоторые производители получают значительную долю годовой прибыли за несколько дней.