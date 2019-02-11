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06:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский музыкант получил «Грэмми» посмертно

Американский гитарист и певец, лидер гранж-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Об этом сообщается на сайте организаторов церемонии.

Источник: AP 2019

Корнелл удостоился награды за композицию When Bad Does Good. Трек был выпущен осенью 2018 года, после смерти музыканта. Награду получили его дети.

Помимо Корнелла претендентами на победу в этой номинации были группы Arctic Monkeys, The Fever 333, Halestorm и Greta Van Fleet.

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Крис Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. Soundgarden распалась в 1997-м, однако в 2010 году музыканты объявили о возвращении. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Последняя пластинка, King Animal, вышла в 2012 году.

В мае 2017 года Корнелл покончил с собой через несколько часов после концерта в Детройте. Музыканту было 52 года.

61-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе Стэйплс-центр в Лос-Анджелесе. Она присуждается Американской академией звукозаписи.

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