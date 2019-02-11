Американский музыкант получил «Грэмми» посмертно

Источник: AP 2019

Корнелл удостоился награды за композицию When Bad Does Good. Трек был выпущен осенью 2018 года, после смерти музыканта. Награду получили его дети.

Помимо Корнелла претендентами на победу в этой номинации были группы Arctic Monkeys, The Fever 333, Halestorm и Greta Van Fleet.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/06OYeGnX5C4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крис Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член «большой четверки» сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. Soundgarden распалась в 1997-м, однако в 2010 году музыканты объявили о возвращении. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. Последняя пластинка, King Animal, вышла в 2012 году.

В мае 2017 года Корнелл покончил с собой через несколько часов после концерта в Детройте. Музыканту было 52 года.