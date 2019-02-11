Американский музыкант получил «Грэмми» посмертно
Американский гитарист и певец, лидер
Американский гитарист и певец, лидер
Корнелл удостоился награды за композицию When Bad Does Good. Трек был выпущен осенью 2018 года, после смерти музыканта. Награду получили его дети.
Помимо Корнелла претендентами на победу в этой номинации были группы Arctic Monkeys, The Fever 333, Halestorm и Greta Van Fleet.
Крис Корнелл родился в Сиэтле, штат Вашингтон. В 1984 году он основал
В мае 2017 года Корнелл покончил с собой через несколько часов после концерта в Детройте. Музыканту было 52 года.
61-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе