В Красноярске школьники идут на уроки, после того как потеплело до -30
КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Школьники Красноярска снова пошли на уроки после аномальных морозов, сообщили РИА Новости в управлении образования города.
КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Школьники Красноярска снова пошли на уроки после аномальных морозов, сообщили РИА Новости в управлении образования города.
«На улице 30 градусов, потому сегодня все должны быть на месте. Неявка в школу по причине морозов сегодня будет считаться прогулом», — сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что не ведут статистику посещаемости в случае, если температура соответствует нормам. Однако еще в пятницу, когда школьники имели законное право оставаться дома
На прошлой неделе синоптики сообщили об аномальном похолодании в Красноярске, на 12−17 градусов ниже февральской нормы. Мэрия на период морозов отменила все спортивные мероприятия на открытом воздухе. Коммунальщики и дорожники перешли на усиленный режим работы.
Сейчас в городе составляет -31 градус. По данным Гидрометцентра России, в Красноярске днем ожидается -18 градусов, а в четверг дневная температура поднимется до -7 градусов.