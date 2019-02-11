Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский вызвал реакцию Запада заявлением о Путине
Что случилось на перевале Дятлова: архивные фото
Что пугает вас в сексе: 8 фобий
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим»
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Варум и Агутин нежно поздравили дочь с 20-летием
Жена Хабенского показала первое фото новорожденной дочки
«Миллионерша» Скабеева растерялась, узнав о зарплате в 4 млн
Конфликт с Собчак и Виторганом получил развязку
Охранники российского ТЦ сломали девочке-подростку спину
Рак всего: в семье актрисы Васильевой горе
Адамс, Малек и другие звезды стали гостями на вечеринке в Лондоне
Питт приехал на вечеринку по случаю 50-летия Энистон
ДПС «гнала» нарушителя 100 км и устроила «живой щит» (видео)
Дорожные знаки, способные вызвать улыбку (фото)
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Откуда и куда чаще всего переезжают россияне
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
14Скончался актер Сергей Юрский
06:25 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске школьники идут на уроки, после того как потеплело до -30

КРАСНОЯРСК, 11 фев — РИА Новости. Школьники Красноярска снова пошли на уроки после аномальных морозов, сообщили РИА Новости в управлении образования города.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 75% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА Новости

«На улице 30 градусов, потому сегодня все должны быть на месте. Неявка в школу по причине морозов сегодня будет считаться прогулом», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что не ведут статистику посещаемости в случае, если температура соответствует нормам. Однако еще в пятницу, когда школьники имели законное право оставаться дома из-за морозов, посещаемость уроков выросла до 45%, хотя в начале прошлой недели составляла всего 7%.

На прошлой неделе синоптики сообщили об аномальном похолодании в Красноярске, на 12−17 градусов ниже февральской нормы. Мэрия на период морозов отменила все спортивные мероприятия на открытом воздухе. Коммунальщики и дорожники перешли на усиленный режим работы. Из-за 40-градусных морозов мэрия открыла горячую линию.

Сейчас в городе составляет -31 градус. По данным Гидрометцентра России, в Красноярске днем ожидается -18 градусов, а в четверг дневная температура поднимется до -7 градусов.

«Погода 24»: Морозы в Сибири наконец смягчаются
Во время загрузки произошла ошибка.
8 февраля© Ньюстюб
 Названа причина смерти Сергея Юрского
Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России
Трамп отверг обвинения в том, что он мало работает
Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина
Екатерина Андреева раскритиковала братьев Запашных за жестокость
Минпромторг намерен вернуть в города России палатки и ларьки
СМИ: Британия покажет силу Китаю, послав авианосец в Тихий океан
Сенатор: Трамп может попасть за решетку до следующих выборов
«Челси» впервые в истории АПЛ пропустил шесть голов в одной игре
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 6:0 и вышли на первое место в турнирной таблице
Hi-Tech
Гаджеты становятся мусором Ежегодно $60 млрд. отправляются на свалку.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Влад Топалов раскрыл имя сына Звездный отец рассказал о мальчике.
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь