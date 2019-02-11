В Красноярске школьники идут на уроки, после того как потеплело до -30

Источник: РИА Новости

«На улице 30 градусов, потому сегодня все должны быть на месте. Неявка в школу по причине морозов сегодня будет считаться прогулом», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что не ведут статистику посещаемости в случае, если температура соответствует нормам. Однако еще в пятницу, когда школьники имели законное право оставаться дома из-за морозов, посещаемость уроков выросла до 45%, хотя в начале прошлой недели составляла всего 7%.

На прошлой неделе синоптики сообщили об аномальном похолодании в Красноярске, на 12−17 градусов ниже февральской нормы. Мэрия на период морозов отменила все спортивные мероприятия на открытом воздухе. Коммунальщики и дорожники перешли на усиленный режим работы. Из-за 40-градусных морозов мэрия открыла горячую линию.