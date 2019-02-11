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07:18 (мск), источник: ТАСС

Маск считает, что двигатель SpaceX опередил РД-180 по уровню давления в камере сгорания

ТАСС, 11 февраля. Разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, на испытаниях побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания, заявил в понедельник глава SpaceX Илон Маск.

Источник: AP/NASA

«Сегодня Raptor достиг показателя [давления в камере сгорания] 268,9 бар (приблизительно равно 265,4 атмосферы — прим. ТАСС), что побило прежний рекорд, установленный потрясающим российским РД-180», — написал Маск в Twitter.

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По данным разработавшего РД-180 НПО «Энергомаш», уровень давления в камере сгорания российского двигателя составляет 261,7 килограмм-силы на кв. см (примерно равняется 253,3 атмосферы).

В конце декабря 2018 года Маск дал высокую оценку конструкции РД-180, отметив, что использование в американской ракете-носителе Atlas V российского двигателя должно быть «стыдным» фактом для производителей из США, таких как Lockheed Martin и Boeing.

Маск основал SpaceX в 2002 году. Только в 2018 году компания успешно провела 21 ракетный пуск, в том числе первый старт тяжелой Falcon Heavy.

Проект BFR (Big Falcon Rocket) предполагает создание сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что система будет состоять из двух ступеней — Booster (то есть «Ускоритель») и Ship («Корабль»), причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.

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