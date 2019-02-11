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09:47 (мск), источник: РИА Новости

Туристы выбрали самый романтичный город России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пятерку самых романтичных российских городов вошли Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург, сообщает агентство «ТурСтат».

Источник: AP 2019

В преддверии Дня всех влюбленных эксперты провели опрос среди российских путешественников: так, согласно результатам за Санкт-Петербург как самый романтичный город проголосовало 60 процентов респондентов, за город-курорт Сочи и столицу Приморья Владивосток — по девять процентов, за Казань — семь процентов, за Москву и Екатеринбург — по пять процентов.

По данным «ТурСтата», на «романтический туризм» в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздники, приходится более пяти миллионов поездок в год.

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