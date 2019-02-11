Туристы выбрали самый романтичный город России

В преддверии Дня всех влюбленных эксперты провели опрос среди российских путешественников: так, согласно результатам за Санкт-Петербург как самый романтичный город проголосовало 60 процентов респондентов, за город-курорт Сочи и столицу Приморья Владивосток — по девять процентов, за Казань — семь процентов, за Москву и Екатеринбург — по пять процентов.