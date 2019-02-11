Туристы выбрали самый романтичный город России
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пятерку самых романтичных российских городов вошли
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пятерку самых романтичных российских городов вошли
В преддверии Дня всех влюбленных эксперты провели опрос среди российских путешественников: так, согласно результатам за
По данным «ТурСтата», на «романтический туризм» в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздники, приходится более пяти миллионов поездок в год.