У каждого свои тараканы. Как паразиты и насекомые открывают тайны прошлого

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Теплолюбивые тараканы

В начале ХIV века на Земле похолодало, зимы удлинились и посуровели, лето стало коротким и ненастным. Наступил так называемый малый ледниковый период. Его точные временные рамки неизвестны. Согласно официальному определению НАСА, малый ледниковый период продлился с короткими теплыми перерывами с 1550 по 1850 год. Некоторые исследователи считают, что похолодание началось немного раньше и виной всему извержения вулканов, произошедшие в середине XIII века.

«С чем работают геофизики и палеоклиматологи, чтобы определить примерное время изменения температур? С почвами, мхами, кольцами на стволах деревьев, — рассказывает РИА Новости доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета, кандидат исторических наук Сергей Туров. — Эти кольца могут зависеть от микроклимата определенной местности, грунтовых вод, ландшафта и многого другого. Но, например, для изучения малого ледникового периода в Сибири дендрохронология не подходит. У нас своя специфика — в нашем климате гарантированы постоянные лесные пожары, поэтому трудно найти дерево старше 50−60 лет. А в тундре этих колец на стволах вообще нет. Что касается почв, то и здесь все не так гладко. Скажем, по данным екатеринбургских почвоведов выходит, что в 30-е годы XVIII века в зоне северной тайги было локальное потепление климата. Но исторические источники говорят о другом. Один из участников Великой Северной экспедиции (1734−1738) пишет, что они не могли пройти по Обской губе даже летом — льды мешали».

Получается, в наших условиях лучшие индикаторы климатических изменений не деревья и почвы, а насекомые, тем более исторических свидетельств об их миграциях хватает. Сергей Туров Доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета, кандидат исторических наук

Проанализировав большой массив данных о внезапном появлении в Западной Сибири обыкновенных рыжих тараканов, саранчи, ученый увязал это с отдельными фазами малого ледникового периода, в частности с восходящей — потеплением.

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«Насекомые — теплолюбивые существа. Среднегодовые температуры повышаются — они осваивают новые территории. Вот, например, в 1764 году губернатор Сибирской губернии Чичерин отправляет в сенат сообщение о катастрофическом нашествии саранчи в Западной Сибири и просит отменить налоги, заморозить цены на хлеб. Речь идет о стадной саранче, которая пришла из Казахстана, то есть с юга. Или вот рыжий таракан. Его регистрируют на Алтае одновременно с саранчой — практически год в год», — уточняет исследователь.

Свой подход Туров называет исторической энтомологией и считает, что этот научный инструмент позволит точнее определить хронологию климатических изменений, а также важных исторических событий.

Одежда вшивая и не очень

В 2003 году генетики и антропологи Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, изучив образцы митохондриальной ДНК головной вши (Pediculus humanus capitis) и платяной (Pediculus humanus corporis) — той, что живет на теле человека, установили, что эти виды разделились 70 тысяч лет назад. А значит, уже тогда люди носили одежду — ведь платяные вши обитают в ее складках.

В 2011-м американские ученые, сравнив геномы головных и платяных вшей, уточнили: разделение видов и, соответственно, появление одежды, произошло намного раньше — около 170 тысяч лет назад. И вполне вероятно, что это была инновация не наших предков, а неандертальцев.

«Гомо сапиенс в то время и из Африки-то толком не выбрались и вряд ли нуждались в чем-то более фундаментальном, чем набедренная повязка (и то вряд ли), а вот неандертальцы как раз переживали один из самых суровых климатических периодов за всю историю своего существования», — пишет в книге «Неандертальцы: история несостоявшегося человечества» археолог, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Леонид Вишняцкий.

Были пещерными, стали постельными

Уточнить древнюю историю человечества помогает и другой эктопаразит — постельный клоп. Согласно данным китайских палеонтологов, это насекомое третировало еще динозавров и питалось их кровью. Когда гигантские ящеры вымерли, клопы переключились на летучих мышей, а через них познакомились и с человеком.

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Выйдя из Африки 70−170 тысяч лет назад (данные разнятся и главным образом основываются на датировках древнейших останков Homo sapiens на территории Евразии), наши предки селились в пещерах, в которых уже обитали рукокрылые.

Анализ геномов различных популяций постельного клопа Cimex lectularius, питающегося кровью людей и летучих мышей, показал, что, несмотря на общего предка, эти насекомые сильно отличаются друг от друга.

У Cimex lectularius, паразитирующего на человеке, меньшее генетическое разнообразие, для него характерны близкородственные скрещивания и устойчивость к химикатам, которыми люди пытаются вытравить клопов из дома. Кроме того, в лабораторных условиях представители диких и «одомашненных» постельных клопов не способны давать жизнеспособное потомство. А это может говорить об образовании нового вида.

Сейчас ученые пытаются определить время расхождения двух разновидностей Cimex lectularius, чтобы уточнить, когда именно Homo sapiens оказались в Евразии.