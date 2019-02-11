США отказались доставить на МКС российский телескоп

Аппарат, предназначенный для исследования космических лучей предельно высоких энергий (КЛПВЭ), отправят на орбиту на кораблях «Прогресс» в 2022—2023 годах. Телескоп слишком большой, поэтому придется перевозить по частям.

Панасюк пояснил, что Россия предлагала США поучаствовать в международном проекте EUSO и доставить оборудование на грузовом корабле Dragon.

«Но вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами. Правда, сроки его осуществления — конец 2020-х годов», — сказал ученый.