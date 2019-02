Дональд Гловер, Леди Гага, Дрейк и Карди Би: в Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Грэмми»

Лучшей в номинациях «Запись года» и «Песня года» стала композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Трек стал первой хип-хоп-композицией, победившей в этих категориях.

Также This Is America победила в номинациях «Лучшее музыкальное видео и и «Лучшее рэп/снаг-исполнение». Сам Дональд Гловер ранее отказался от предложения академии звукозаписи выступить на церемонии и не пришел на вручение.