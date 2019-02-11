Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макаревич сделал резкое заявление об Украине и РФ
Нелепый «живой щит» на трассе М7: что это было? (видео)
Жена Хабенского показала первое фото новорожденной дочки
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Елена Малышева показала подросших внуков
Варум и Агутин нежно поздравили дочь с 20-летием
Названа настоящая причина гибели артиста цирка Запашного
«Не вернусь никогда»: Кафельникова покинула РФ
Россия показала лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу
Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся
Культовый фильм, ставший настоящей провокацией в 1969 году
Посещающий 20 стран в год назвал удивившую его
Нелепый «живой щит» на трассе М7: что это было? (видео)
Дорожные знаки, способные вызвать улыбку (фото)
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
09:28 (мск), источник: Esquire

Дональд Гловер, Леди Гага, Дрейк и Карди Би: в Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Грэмми»

«Песней года» стала композиция This Is America Дональда Гловера. Леди Гага стала лучшей исполнительницей, а Карди Би получила награду за рэп-альбом.

Источник: Reuters

В спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи «Грэмми» — одной из главных музыкальных наград года.

Лучшей в номинациях «Запись года» и «Песня года» стала композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Трек стал первой хип-хоп-композицией, победившей в этих категориях.

Читайте также
Американский музыкант получил «Грэмми» посмертно

Также This Is America победила в номинациях «Лучшее музыкальное видео и и «Лучшее рэп/снаг-исполнение». Сам Дональд Гловер ранее отказался от предложения академии звукозаписи выступить на церемонии и не пришел на вручение.

В категории «Лучшее соло-исполнение в стиле поп» получила певица Леди Гага с композицией Joanne (Where Do You Think You're Goin'?). Помимо этого певица и актер Брэдли Купер удостоились награды как лучший поп-дуэт за песню Shallow из фильма «Звезда родилась». Shallow также взяла награду в номинации «Лучшая песня, написанная для кино и телевидения».

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим альбом года признали Golden Hour Кейси Масгрейвс. А в категории «Лучший новый артист» победу одержала Дуа Липа.

Лучшим рэп-альбом стала пластинка Карди Би Invasion of Privacy. А лучшей рэп-композицией — песня Дрейка God's Plan.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте премии.

 Правила жизни Сергея Юрского
Суд назначил новую экспертизу по делу Кирилла Серебренникова
Прикручивать уже нечего: Украина может остаться без отопления
В земной атмосфере замечены вспышки непонятного происхождения
США отказались доставить на МКС российский телескоп
Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина
Минпромторг намерен вернуть в города России палатки и ларьки
Молодой российский вратарь стал главным героем матча НХЛ
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 6:0 и вышли на первое место в турнирной таблице
Hi-Tech
Гаджеты становятся мусором Ежегодно $60 млрд. отправляются на свалку.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Бондарчук, Андреева и другие звезды в новых сериалах Новые яркие роли популярных российских актеров — в подборке Mail.Ru Кино
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Новый долговой рекорд: как россияне выплачивают ипотеку
Популярные темы на «Детях»
Повседневная жизнь крестьян 205
Зачем люди пугают беременных? 202
Завтрак, обед, ужин 185
Красота 150
Леди
Питт, Батлер и еще 10 мужчин Дженнифер Энистон В 50-летие голливудской актрисы вспоминаем ее самые яркие романы
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь