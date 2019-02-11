Дональд Гловер, Леди Гага, Дрейк и Карди Би: в Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Грэмми»

Источник: Reuters

В спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи «Грэмми» — одной из главных музыкальных наград года.

Лучшей в номинациях «Запись года» и «Песня года» стала композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Трек стал первой хип-хоп-композицией, победившей в этих категориях.

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Также This Is America победила в номинациях «Лучшее музыкальное видео и и «Лучшее рэп/снаг-исполнение». Сам Дональд Гловер ранее отказался от предложения академии звукозаписи выступить на церемонии и не пришел на вручение.

В категории «Лучшее соло-исполнение в стиле поп» получила певица Леди Гага с композицией Joanne (Where Do You Think You're Goin'?). Помимо этого певица и актер Брэдли Купер удостоились награды как лучший поп-дуэт за песню Shallow из фильма «Звезда родилась». Shallow также взяла награду в номинации «Лучшая песня, написанная для кино и телевидения».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bo_efYhYU2A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим альбом года признали Golden Hour Кейси Масгрейвс. А в категории «Лучший новый артист» победу одержала Дуа Липа.

Лучшим рэп-альбом стала пластинка Карди Би Invasion of Privacy. А лучшей рэп-композицией — песня Дрейка God's Plan.