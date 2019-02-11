Дональд Гловер, Леди Гага, Дрейк и Карди Би: в Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Грэмми»
«Песней года» стала композиция This Is America Дональда Гловера. Леди Гага стала лучшей исполнительницей, а Карди Би получила награду за
«Песней года» стала композиция This Is America Дональда Гловера. Леди Гага стала лучшей исполнительницей, а Карди Би получила награду за
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Лучшей в номинациях «Запись года» и «Песня года» стала композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Трек стал первой
Также This Is America победила в номинациях «Лучшее музыкальное видео и и «Лучшее рэп/снаг-исполнение». Сам Дональд Гловер ранее отказался от предложения академии звукозаписи выступить на церемонии и не пришел на вручение.
В категории «Лучшее
Лучшим альбом года признали Golden Hour Кейси Масгрейвс. А в категории «Лучший новый артист» победу одержала Дуа Липа.
Лучшим
С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте премии.