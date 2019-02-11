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09:42 (мск), источник: Популярная механика

В земной атмосфере замечены вспышки непонятного происхождения

Ультрафиолетовый телескоп российского спутника «Михайло Ломоносов» обнаружил в верхних слоях земной атмосферы оптические явления, природа которых на данный момент непонятна. Возможно, речь идет о чем-то принципиально новом.

Источник: CC0/WikiImages

«Ломоносов» занимается изучением явлений, происходящих в земной атмосфере, земного магнитного поля и, особенно, вспышек, порождаемых космическими лучами экстремально высоких энергий, предположительно имеющими внегалактическое происхождение.

В период эксплуатации спутника был получен ряд интересных данных. В том числе бортовому ультрафиолетовому телескопу удалось обнаружить в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна, сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк. Мы не видим эти «взрывы», поскольку они находятся в ультрафиолетовой части спектра.

С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока, какова их физическая природа… К примеру, […] на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» — вопрос открытый.
Михаил Панасюк
Директор НИИ ядерной физики МГУ

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна — это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

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«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные — например, мы пролетаем над аэропортом и “видим” сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», — пояснил директор института ядерной физики.

Ученый также сообщил, что регистрировать с помощью установленного на «Ломоносове» телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками как естественного, так и техногенного характера.

Спутник был запущен в 2016 году, предполагаемый срок его эксплуатации должен был составить три года, однако через два года передача данных с научной аппаратуры прекратилась. Причины этого неясны, попытки восстановить работоспособность аппаратуры продолжаются.

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