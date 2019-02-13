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16:56 (мск), источник: Daily Storm

Друзь заявил, что не жаловался на Бера, чтобы «не выносить сор из избы»

Магистр «Что? Где? Когда?» усомнился в психическом здоровье продюсера программы «Кто хочет стать миллионером?».

Источник: Daily Storm

Александр Друзь в беседе с Daily Storm объяснил, почему он не пожаловался осенью 2018 года на Илью Бера, когда главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?», по версии знатока, предложил ему купить победу на шоу. Магистр «Что? Где? Когда?» заявил: «Я не выношу сор из избы». Бера он назвал провокатором, усомнившись в его психическом здоровье.

«Мне хотелось поговорить с Бером. Он не стал… Понимаете, вся инициатива исходила от него», — посетовал Друзь. На вопрос, будет ли он подавать в суд на Бера за клевету, он ответил: «Не знаю. Посмотрим».

Друзь также отметил, что с ноября 2018 года он не говорил с Бером. «Я не общаюсь с провокаторами», — сказал он.

Илья Бер в интервью Daily Storm 13 февраля заявил, что все объяснения Друзя являются «детским лепетом» и что знаток фактически подтверждает все тезисы обвинения, изложенные в посте Бера в LiveJournal.

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«Я не буду оценивать психическое состояние господина Бера», — ответил Друзь на просьбу прокомментировать слова главного редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?» о «детском лепете».

Скандал вокруг текста редактора «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера начался 12 февраля. Бер обвинил Друзя в том, что знаток хотел купить победу на передаче «Кто хочет стать миллионером?», поделившись с главным редактором выигрышем. Бер прикрепил к своему посту аудиозаписи телефонных переговоров с магистром «Что? Где? Когда?».

На записи собеседники договариваются разделить три миллиона рублей на троих (еще и с Виктором Сидневым) в случае выигрыша. В начале записи Илья Бер говорит: «Вы в нашем последнем разговоре чего-то сказали про полтора миллиона. Я вам ничего не ответил. Это шутка была такая?» Друзь отвечает: «Шутка не шутка, но можно рассмотреть вариант». Друзь позднее сообщил РБК, что это сам Бер предложил знатоку купить победу.

Следите за развитием темы Конфликт вокруг передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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