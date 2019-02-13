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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Переделавший «шестерку» ставропольский умелец не ожидал внимания Маска

ПЯТИГОРСК, 13 фев — РИА Новости. Ставропольский студент Сергей Артюшенко, который задом наперед ездил по городу на переделанной «шестерке», заявил РИА Новости, что не ожидал внимания главы SpaceX и Tesla Илон Маск.

Телеканал НТВ опубликовал в Twitter видеоролик, на котором по дороге в Ставрополе едет задом наперед автомобиль ВАЗ, названный «самоходным инфарктом». Конструкция машины была изменена так, что двигатель находится в багажнике. «Как тебе такое, Илон Маск?» — говорится в подписи к видеозаписи. «Хаха офигенно», — ответил глава SpaceX и Tesla в комментариях.

УГИБДД по Ставропольскому краю сообщило, что водитель, который переделал «шестерку» так, чтобы она ездила задом наперед, найден и привлечен к ответственности. По данным УГИБДД, нерадивым местным «кулибиным» оказался 18-летний житель Невинномысска, который самостоятельно внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой «шестерки» и вопреки законодательству выехал на ней на проезжую часть. Стаж вождения у водителя — менее 1 года.

Я живу такими идеями, люблю что-то делать и переделывать, год назад я это задумал, и все откладывал. Нашел денег, купил машину, сделал, выехал, прославился. По времени — два вечера, с пяти вечера до десяти, чтобы она выехала из гаража, и еще один день, чтобы усилить конструкцию, переделать глушитель, сделать бампера, чтобы более-менее можно было на ней куда-то выезжать.
Сергей Артюшенко

По его словам, в гараже ему помогали друзья, однако основную работу сделал самостоятельно. «Помогали друзья, основная помощь была в том, чтобы поднять и развернуть кузов на 180 градусов, в остальном работы проводил сам, поддержка друзей в гараже это было естественно, не без них», — добавил Артюшенко.

Он рассказал, что узнал о реакции Маска от корреспондента, и не ожидал, что прославится на весь мир.

Я иду из магазина, мне корреспондент пишет, что Илон Маск тебя увидел, я начал вспоминать мемы «как тебе такое, Илон Маск», и понимаю, что это сегодня про меня! Я уже живу с этой новостью более трех часов и до сих пор не понимаю, как это. Я думал, прославиться на город, на край, на Россию максимум, но на весь мир, это уже по-моему слишком.

Артюшенко добавил, что понимал, что за переделку автомобиля он понесет ответственность, сейчас транспортное средство проходит очередную экспертизу.

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«Машина не на штрафстоянке, она находится в батальоне для повторной экспертизы о том, сможет ли она вообще перемещаться по городу и стоит ли вообще аннулировать ее регистрацию. Переделывать ее обратно не буду, оно того не стоит. Получил мировую популярность, думал ее изначально продавать, теперь передумал, пусть стоит, как символ, хоть на гараж, на крышу поднимай, чтоб знали, где я и кто я», — отметил Артюшенко.

Он добавил, что на одной из экспертиз ему удалось доказать, что машина ехала передом, что у многих вызвало удивление. «Вообще изначально им поступила заявка, что я езжу задним ходом и меня надо наказать именно по этой статье. Я смог доказать, что она ехала передом. Возили ее на одну экспертизу, там они проверяли рулевое управление, все сошлось по нулям, все были удивлены, потом на следующий день мне звонят, что ее еще раз надо забрать и сделать повторную экспертизу, чтобы выяснить, возможно ли перемещаться по городу или нет, вплоть до списания машины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, переделка машины обошлась в 1 тысячу рублей.

По сути, я самоучка … я сварщик, все работы были бесплатны, по расходным материалам: на болгарку ушло 10 маленьких дисков и на плазморез несколько расходников, в сумме может рублей 200−300, и по мелочам не больше, чем тысяча. Сама машина стоит 16 тысяч рублей.

Юноша также сообщил, что не собирается останавливаться на достигнутом и что-нибудь еще обязательно переделает.

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