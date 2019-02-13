И у львов бывают чувства. Царь зверей победил на конкурсе «Фотограф-натуралист года»
Фотография двух львов получила главный приз публики на фотоконкурсе «Фотограф-натуралист года — 2019».
Фотография двух львов получила главный приз публики на фотоконкурсе «Фотограф-натуралист года — 2019».
Это один из крупнейших ежегодных международных конкурсов фотографии. Его победитель в этой категории — профессиональный фотограф Дэвид Ллойд.
На его необычном снимке, названном «Братская связь», — два льва, явно проявляющие друг к другу теплые чувства.
Ллойду пришлось соревноваться с 45 тысячами других представленных на конкурс снимков. Сотрудники Музея естествознания в Лондоне отобрали 25 лучших снимков, которые были представлены публике для голосования.
«Я очень рад успеху, потому что это фото — иллюстрация того, что у животных есть чувства и эмоции, что не только люди могут их испытывать, — говорит фотограф из Новой Зеландии, живущий в Лондоне. — Я убежден, что об этом надо постоянно напоминать людям».
В лондонском Музее естествознания устроена небольшая выставка, на которой можно увидеть лучшие работы. Вот четыре из них.
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Фотографии публикуются с разрешения Wildlife Photographer of the Year