И у львов бывают чувства. Царь зверей победил на конкурсе «Фотограф-натуралист года»

Источник: DAVID LLOYD

Это один из крупнейших ежегодных международных конкурсов фотографии. Его победитель в этой категории — профессиональный фотограф Дэвид Ллойд.

Фоторепортаж От заката до рассвета

На его необычном снимке, названном «Братская связь», — два льва, явно проявляющие друг к другу теплые чувства.

Ллойду пришлось соревноваться с 45 тысячами других представленных на конкурс снимков. Сотрудники Музея естествознания в Лондоне отобрали 25 лучших снимков, которые были представлены публике для голосования.

«Я очень рад успеху, потому что это фото — иллюстрация того, что у животных есть чувства и эмоции, что не только люди могут их испытывать, — говорит фотограф из Новой Зеландии, живущий в Лондоне. — Я убежден, что об этом надо постоянно напоминать людям».

В лондонском Музее естествознания устроена небольшая выставка, на которой можно увидеть лучшие работы. Вот четыре из них.

Источник: WIM VAN DEN HEEVER

Вим ван ден Хивер сделал редкий по красоте снимок королевских пингвинов на Фолклендских островах.

Источник: MATTHEW MARAN

На снимке Мэтью Морана — лиса на улице в центре Лондона. На нее словно смотрит со стены другая, нарисованная лиса.

Источник: JUSTIN HOFMAN

Джастин Хофман сфотографировал на севере Канады белого медведя, находящегося в состоянии предельного истощения.

Источник: BENCE MATE

Венгерский фотограф Бенсе Мате поймал в объектив кадр, на котором запечатлены три африканские гиеновидные собаки, грызущиеся из-за добычи. Это редкий вид, находящийся на грани вымирания.

Фотографии публикуются с разрешения Wildlife Photographer of the Year