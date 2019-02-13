Американка сняла на видео охоту рыси за белкой

Жительница Флориды по имени Мишель Клезе стала свидетелем невероятной истории. Прямо по стеклянной крыше ее дома бегала рысь. Женщина успела взять в руки камеру, когда поняла, что дикая кошка оказалась там не случайно.

Рысь охотилась за белкой и лихо перескакивала с одной перекладины на другую, а затем спрыгнула и отправилась следом за жертвой на близлежащее дерево. Но белка была проворнее и успела скрыться в листьях.