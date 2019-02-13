Американка сняла на видео охоту рыси за белкой
Погоня произошла прямо на крыше жилого дома.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Погоня произошла прямо на крыше жилого дома.
Жительница Флориды по имени Мишель Клезе стала свидетелем невероятной истории. Прямо по стеклянной крыше ее дома бегала рысь. Женщина успела взять в руки камеру, когда поняла, что дикая кошка оказалась там не случайно.
Рысь охотилась за белкой и лихо перескакивала с одной перекладины на другую, а затем спрыгнула и отправилась следом за жертвой на близлежащее дерево. Но белка была проворнее и успела скрыться в листьях.
Читайте также: