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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Менеджер Друзя назвала провокацией обвинение в подкупе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Менеджер игрока телевикторины «Что? Где? Когда?» Александра Друзя Александра Григоренко назвала провокацией обвинения в адрес «знатока» в попытке подкупа редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?».

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«Я не знаю более последовательного и честного адепта движения “Что? Где? Когда?”. Все члены интеллектуального клуба Друзя Nontrivial Club, которые его знают много лет, как один говорят, что не верят в это, что это провокация. Это известные люди, среди которых, например, есть актеры театра Ленсовета, писатели, сценаристы, люди искусства, бизнесмены», — заявила Григоренко «Интерфаксу» в среду.

«Ни у кого не возникает вопросов относительно Друзя, он максимально честно играет», — подчеркнула она.

Ранее редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого «сдал вопросы игроку, и он на них сыграл». Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока «Что? Где? Когда?».

Позднее в СМИ появилась позиция Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст допустил, что причиной скандала стал личный конфликт. Он считает эту проблему серьезной. «Конфликт двух индивидуумов не должен компрометировать любимую многими и не завязанную в скандалах программу», — сказал Эрнст.

Следите за развитием темы Конфликт вокруг передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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