Менеджер Друзя назвала провокацией обвинение в подкупе

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IlF_OohJalc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не знаю более последовательного и честного адепта движения “Что? Где? Когда?”. Все члены интеллектуального клуба Друзя Nontrivial Club, которые его знают много лет, как один говорят, что не верят в это, что это провокация. Это известные люди, среди которых, например, есть актеры театра Ленсовета, писатели, сценаристы, люди искусства, бизнесмены», — заявила Григоренко «Интерфаксу» в среду.

«Ни у кого не возникает вопросов относительно Друзя, он максимально честно играет», — подчеркнула она.

Ранее редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого «сдал вопросы игроку, и он на них сыграл». Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока «Что? Где? Когда?».

Позднее в СМИ появилась позиция Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.