Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых Гарри Поттеров
Британский актер Дэниел Рэдклифф уверен, что серия фильмов о Гарри Поттере получит продолжение.
Британский актер Дэниел Рэдклифф уверен, что серия фильмов о Гарри Поттере получит продолжение.
Об этом он сообщил в интервью порталу IGN:
Я убежден, что нас ждет
какая-тодругая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других.
Отмечается, что речь, скорее всего, идет о Джейми Паркере и Гарете Ривзе, которые исполнили роль молодого волшебника на театральной сцене в Лондоне.
Рэдклифф рассказал, что ему будет любопытно понаблюдать за судьбой выпущенных кинолент о Гарри Поттере, в которых снялся он сам:
Будет интересно, если он перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю.
В январе