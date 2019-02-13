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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых Гарри Поттеров

Британский актер Дэниел Рэдклифф уверен, что серия фильмов о Гарри Поттере получит продолжение.

Источник: AP 2019

Об этом он сообщил в интервью порталу IGN:

Я убежден, что нас ждет какая-то другая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других.

Отмечается, что речь, скорее всего, идет о Джейми Паркере и Гарете Ривзе, которые исполнили роль молодого волшебника на театральной сцене в Лондоне.

Рэдклифф рассказал, что ему будет любопытно понаблюдать за судьбой выпущенных кинолент о Гарри Поттере, в которых снялся он сам:

Будет интересно, если он перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю.

В январе интернет-пользователи высмеяли британскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она регулярно делится ранее неизвестными и странными подробностями о вселенной Гарри Поттера. В сети запустили мем, в котором придумывали новые смешные детали от лица Роулинг. Так, эльфа Добби сделали причастным к войне в Ираке, а великана Хагрида окрестили женщиной в хиджабе.

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