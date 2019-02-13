Охранник больницы Петрозаводска выгнал привезенного скорой мужчину

Он пояснил каналу «360», что приехал в лечебное учреждение навестить дедушку и увидел на пороге лежащего мужчину. Охранник, к которому обратился Денис, заявил, что он «им не нужен» и «если умрет, ничего страшного», отправят в морг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nuYmIUUDyFg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Показать Материал для лиц старше 18 лет

Ставшие свидетелями разговора пациенты подтвердили, что больного привезла скорая, регистратура начала его оформлять, однако к нему подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу.

Денис пригрозил вызвать полицию, после чего охранник покинул свой пост.

Через две минуты прибежала медсестра, стала говорить, что медики ничего не знали про этого больного и во всем виновата охрана. Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, все записали, попросили меня не удалять видео. Денис Щербаков

Главврач больницы Алексей Хейфец рассказал журналистам, что он не в курсе ситуации и ему придется поднимать видеозаписи и связываться с ЧОП.

«Сейчас не готов вам ничего сказать. Я сейчас озадачу охрану, будем искать концы — кто он, что он, где он… Мы будем разбираться», — добавил врач.