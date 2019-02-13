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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Охранник больницы Петрозаводска выгнал привезенного скорой мужчину

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Петрозаводске охранник больницы вытолкал на улицу привезенного на скорой пациента. Видео с лежащим на земле мужчиной опубликовал очевидец Денис Щербаков.

Он пояснил каналу «360», что приехал в лечебное учреждение навестить дедушку и увидел на пороге лежащего мужчину. Охранник, к которому обратился Денис, заявил, что он «им не нужен» и «если умрет, ничего страшного», отправят в морг.

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Ставшие свидетелями разговора пациенты подтвердили, что больного привезла скорая, регистратура начала его оформлять, однако к нему подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу.

Денис пригрозил вызвать полицию, после чего охранник покинул свой пост.

Через две минуты прибежала медсестра, стала говорить, что медики ничего не знали про этого больного и во всем виновата охрана. Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, все записали, попросили меня не удалять видео.
Денис Щербаков

Главврач больницы Алексей Хейфец рассказал журналистам, что он не в курсе ситуации и ему придется поднимать видеозаписи и связываться с ЧОП.

«Сейчас не готов вам ничего сказать. Я сейчас озадачу охрану, будем искать концы — кто он, что он, где он… Мы будем разбираться», — добавил врач.

Представители МВД Карелии сообщили РИА Новости, что начали проверку инцидента.

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