Как живет Эскобар — самый бедный город в США
В этом небольшом городе на границе США и Мексики 62% людей живут за чертой бедности.
В этом небольшом городе на границе США и Мексики 62% людей живут за чертой бедности.
Основную часть населения составляют латиноамериканцы, вынужденные браться за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.
Эскобар получил статус города только в 2005 году и с тех пор пытается привлечь инвестиции и крупную промышленность для развития собственной инфраструктуры.
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