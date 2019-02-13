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16:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как живет Эскобар — самый бедный город в США

В этом небольшом городе на границе США и Мексики 62% людей живут за чертой бедности.

Основную часть населения составляют латиноамериканцы, вынужденные браться за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.

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Эскобар получил статус города только в 2005 году и с тех пор пытается привлечь инвестиции и крупную промышленность для развития собственной инфраструктуры.

Справка
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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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