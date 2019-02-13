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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Сочинских буддистов оштрафовали за медитации без разрешения

ФСБ и прокуратура посчитали встречи верующих нелегальным миссионерством.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Житель Сочи оштрафован по решению суда за проведение коллективных медитаций для буддистов—последователей традиции Карма Кагью. Управление ФСБ и прокуратура посчитали встречи сочинских буддистов незаконной миссионерской деятельностью, заявив, что религиозное объединение не было зарегистрировано в Минюсте. Организатор медитаций признал вину, пояснив, что не знал о необходимости получения разрешения на проведение медитаций.

Прокуратура Краснодарского края сообщила о привлечении к ответственности 32-летнего жителя Сочи, который проводил миссионерскую деятельность от имени централизованной религиозной организации «Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью» без разрешительных документов.

Как пояснили «Ъ» в надзорном ведомстве, прокуратуре и сотрудникам ФСБ стало известно, что местный житель в течение нескольких лет проводил в лодочном ангаре коллективные медитации, на которые собирались около десятка его единомышленников.
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«Организатор собраний не занимался активным привлечением новых последователей и не пропагандировал свои практики в СМИ, для медитаций собирался определенный небольшой круг людей, — пояснил “Ъ” сотрудник прокуратуры.— Тем не менее его деятельность по факту является миссионерской, что предполагает регистрацию религиозного объединения в Минюсте».

Хостинский суд Сочи признал мужчину виновным в нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений (ч. 4 ст. 5.26 КоАП) и оштрафовал на 5 тыс. руб. По данным прокуратуры, незаконная миссионерская деятельность прекращена.

Организатор медитаций признал свою вину и пояснил, что ему было неизвестно о необходимости регистрировать объединение. По данным прокуратуры, документы на регистрацию объединения последователей традиции Карма Кагью недавно поданы в краевое управление Минюста.
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Карма Кагью — одна из четырех основных традиций тибетского буддизма, особое внимание в этой традиции уделяется медитации и непосредственному познанию природы ума под руководством учителя. Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью является крупнейшей буддийской организацией в РФ по представительству в субъектах федерации.

По данным ресурса Buddhism.ru, буддийская практика в Сочи появилась благодаря благословению первого европейского ламы Оле Нидала. «Для совместного изучения буддийской философии и занятий буддийскими практиками буддисты Сочи собираются регулярно согласно расписанию, — сообщает ресурс.— Наше сообщество в данный момент находится в процессе официальной регистрации как местная религиозная организация, которая функционирует в общем соответствии с централизованной религиозной организацией «Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью».

Телефон координатора сочинской организации, указанный на сайте, не ответил, как и телефон президента российской организации Александра Койбагарова. Представитель краснодарского сообщества последователей традиции Карма Кагью комментировать ситуацию не стал.

Анна Перова, Краснодар

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