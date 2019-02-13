Сочинских буддистов оштрафовали за медитации без разрешения
ФСБ и прокуратура посчитали встречи верующих нелегальным миссионерством.
ФСБ и прокуратура посчитали встречи верующих нелегальным миссионерством.
Житель Сочи оштрафован по решению суда за проведение коллективных медитаций для буддистов—последователей традиции Карма Кагью. Управление ФСБ и прокуратура посчитали встречи сочинских буддистов незаконной миссионерской деятельностью, заявив, что религиозное объединение не было зарегистрировано в Минюсте. Организатор медитаций признал вину, пояснив, что не знал о необходимости получения разрешения на проведение медитаций.
Прокуратура Краснодарского края сообщила о привлечении к ответственности 32-летнего жителя Сочи, который проводил миссионерскую деятельность от имени централизованной религиозной организации «Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью» без разрешительных документов.
«Организатор собраний не занимался активным привлечением новых последователей и не пропагандировал свои практики в СМИ, для медитаций собирался определенный небольшой круг людей, — пояснил “Ъ” сотрудник прокуратуры.— Тем не менее его деятельность по факту является миссионерской, что предполагает регистрацию религиозного объединения в Минюсте».
Хостинский суд Сочи признал мужчину виновным в нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений (ч. 4 ст. 5.26 КоАП) и оштрафовал на 5 тыс. руб. По данным прокуратуры, незаконная миссионерская деятельность прекращена.
Карма Кагью — одна из четырех основных традиций тибетского буддизма, особое внимание в этой традиции уделяется медитации и непосредственному познанию природы ума под руководством учителя. Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью является крупнейшей буддийской организацией в РФ по представительству в субъектах федерации.
По данным ресурса Buddhism.ru, буддийская практика в Сочи появилась благодаря благословению первого европейского ламы Оле Нидала. «Для совместного изучения буддийской философии и занятий буддийскими практиками буддисты Сочи собираются регулярно согласно расписанию, — сообщает ресурс.— Наше сообщество в данный момент находится в процессе официальной регистрации как местная религиозная организация, которая функционирует в общем соответствии с централизованной религиозной организацией «Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью».
Телефон координатора сочинской организации, указанный на сайте, не ответил, как и телефон президента российской организации Александра Койбагарова. Представитель краснодарского сообщества последователей традиции Карма Кагью комментировать ситуацию не стал.
Анна Перова, Краснодар