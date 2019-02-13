Россиянку заставили купить 12 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов
Жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 12 авиабилетов, чтобы перевезти двоих
Жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 12 авиабилетов, чтобы перевезти двоих
В авиакомпании объяснили, что у одного из детей обе ноги в гипсе, и ему понадобится 9 мест в салоне лайнера. У второго ребенка в гипсе была только одна нога, поэтому для него требовалось 3 кресла. Итого, по подсчетам компании, на троих человек женщина должна была купить 13 авиабилетов.
Россиянка рассказала, что средства на перелет для нее и детей собирали родственники, занимая деньги у знакомых и соседей.
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.