Россиянку заставили купить 12 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов

Источник: РИА "Новости"

Мать-одиночка приехала в Курган с двумя сыновьями-близнецами, чтобы сделать им операцию на ногах в центре имени Елизарова. После лечения женщина направлялась с детьми в Москву, и чтобы добраться туда, ей пришлось купить 13 билетов на самолет авиакомпании Utair.

В авиакомпании объяснили, что у одного из детей обе ноги в гипсе, и ему понадобится 9 мест в салоне лайнера. У второго ребенка в гипсе была только одна нога, поэтому для него требовалось 3 кресла. Итого, по подсчетам компании, на троих человек женщина должна была купить 13 авиабилетов.

Россиянка рассказала, что средства на перелет для нее и детей собирали родственники, занимая деньги у знакомых и соседей.