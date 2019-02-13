Играем в Друзя и Сиднева: попробуй пройти ту самую викторину «Кто хочет стать миллионером»
Сможете ли вы ответить на 15 вопросов,
Сможете ли вы ответить на 15 вопросов,
22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем.
Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что, если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст.