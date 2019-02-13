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19:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Играем в Друзя и Сиднева: попробуй пройти ту самую викторину «Кто хочет стать миллионером»

Сможете ли вы ответить на 15 вопросов, из-за которых грянул скандал.

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем.

Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы.

Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что, если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст.

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