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20:19 (мск), источник: Известия

В Калининграде отменили концерт Элджея

В Калининграде отменили концерт рэпера Алексея Узенюка (Элджей), запланированный на 16 февраля, сообщают организаторы выступления на своей странице в «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

По их словам, отмена связана с большим давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций. Отмечается, что для артиста это было большое мероприятие, которое прорабатывалось долгое время.

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«Для Элджея Калининград — это город который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта», — сказано в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Концерты Элджея отменяют не в первый раз. Так, в конце ноября 2018 года был отменен концерт рэпера в Якутске. Известно, что ранее один местный житель направил в Роспотребнадзор жалобу на татуировки исполнителя. При этом на самом сайте надзорного ведомства отмечалось, что многие россияне выразили обеспокоенность в связи с образом рэпера и текстами его песен.

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