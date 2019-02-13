В Калининграде отменили концерт Элджея

По их словам, отмена связана с большим давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций. Отмечается, что для артиста это было большое мероприятие, которое прорабатывалось долгое время.

«Для Элджея Калининград — это город который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта», — сказано в сообщении.

Концерты Элджея отменяют не в первый раз. Так, в конце ноября 2018 года был отменен концерт рэпера в Якутске. Известно, что ранее один местный житель направил в Роспотребнадзор жалобу на татуировки исполнителя. При этом на самом сайте надзорного ведомства отмечалось, что многие россияне выразили обеспокоенность в связи с образом рэпера и текстами его песен.