Российских школьников отправили убирать снег во время урока физкультуры

По словам учащихся выпускного класса, заранее об уборке их не предупредили, и многие были слишком легко одеты для физической работы на улице. «Стало понятно, что весь класс болеет, все шмыгают [носом], многие кашляют. Сегодня один мальчик еле дошел до школы, никто не хочет пропускать уроки, так как у нас экзамен», — рассказала одна из школьниц.
Как уточняет телеканал, директор учебного заведения во время инцидента был в отъезде. К преподавательнице применили дисциплинарное взыскание, однако, не уточняется, какое именно.
В конце января учителей саратовской школы № 95 отправили убирать снег во время субботника и утрамбовывать его в холщовые мешки. По результатам проверки уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района Саратова. Также были объявлены выговоры замглавы администрации по социальной сфере и директору школы.