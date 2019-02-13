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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских школьников отправили убирать снег во время урока физкультуры

Два ученика школы № 69 в Уфе (Республика Башкортостан) надорвали спины и трое заболели после того, как учительница физкультуры отправила их вместо урока убирать снег со школьной территории, сообщает телеканал «Вся Уфа».

По словам учащихся выпускного класса, заранее об уборке их не предупредили, и многие были слишком легко одеты для физической работы на улице. «Стало понятно, что весь класс болеет, все шмыгают [носом], многие кашляют. Сегодня один мальчик еле дошел до школы, никто не хочет пропускать уроки, так как у нас экзамен», — рассказала одна из школьниц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточняет телеканал, директор учебного заведения во время инцидента был в отъезде. К преподавательнице применили дисциплинарное взыскание, однако, не уточняется, какое именно.

В конце января учителей саратовской школы № 95 отправили убирать снег во время субботника и утрамбовывать его в холщовые мешки. По результатам проверки уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района Саратова. Также были объявлены выговоры замглавы администрации по социальной сфере и директору школы.

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