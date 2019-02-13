Российских школьников отправили убирать снег во время урока физкультуры

По словам учащихся выпускного класса, заранее об уборке их не предупредили, и многие были слишком легко одеты для физической работы на улице. «Стало понятно, что весь класс болеет, все шмыгают [носом], многие кашляют. Сегодня один мальчик еле дошел до школы, никто не хочет пропускать уроки, так как у нас экзамен», — рассказала одна из школьниц.