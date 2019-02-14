Зачем нужны миллиардеры? Отвечает Билл Гейтс
Леворадикальные политики по всему миру мечтают заполучить значительную часть состояний и избавиться от слишком богатых бизнесменов. Но кто тогда будет заниматься филантропией и благотворительностью?
Леворадикальные политики по всему миру мечтают заполучить значительную часть состояний и избавиться от слишком богатых бизнесменов. Но кто тогда будет заниматься филантропией и благотворительностью?
Богатейший человек планеты в прошлом и будущем (это произойдет после того, как состоится развод Джеффа Безоса с его женой), Билл Гейтс с радостью продемонстрирует свою беспристрастную и железную логику, сделавшую его одним из сильнейших
Любопытно, что впервые на моей памяти люди начали задаваться вопросами: «Должны ли существовать миллиардеры?», «Должен ли существовать налог на роскошь?» Это отличная тема для дискуссий.
Эти слова Гейтса прозвучали не так давно всего лишь в квартале от Trump Tower — места, в котором проживает первый в истории Америки
Но в том, что касается жесткого подхода, о котором пели в песне «Налоговый инспектор» The Beatles, и который все чаще отстаивают ультралевые Америки, Гейтс остается твердым: «Есть идея, что в мире не должно остаться миллиардеров — боюсь, если вы ее действительно воплотите в жизнь, то получите куда меньше, чем потеряете».
Давайте посмотрим на то, как Гейтс тратит на благотворительность десятки миллионов, переданных им и его женой Мелиндой в одноименный и крупнейший в мире фонд. Давайте примем во внимание данную им и Баффетом клятву дарения. Учтем вполне справедливое мнение Гейтса о том, что переход налоговой системы от прогрессивной к конфискационной меньше способствует благосостоянию и развитию инноваций в целом. Он и Мелинда систематически исследуют эти вопросы.
То, что вы спасаете одну жизнь, звучит более впечатляюще,
чем-то,что вы экономите один миллион. Странная штука.
Это мировоззрение находит отражение в ежегодном письме Гейтсов, опубликованном прошлым утром. На первый взгляд, это обращение, в котором изложены филантропические наблюдения и приоритеты, основанные на девяти откровениях, посетивших Гейтсов. На деле — валентинка для всех филантропов, призыв не залечивать проблемы, а решать их.
Гейтсы пишут о Becoming A Man (BAM) — групповой программе, которая помогает
Все эти инициативы говорят об одном. Как говорит Гейтс, они о «поиске свежих идей» или «из ряда вон выходящих теорий», о доказательствах того, что эти концепции работают: «Как только вы найдете решение и захотите его масштабировать — тогда, как правило, приходят государственные деньги».
Тот факт, что беспомощный Вашингтон не способен реализовать даже самую очевидную дальновидную политику, является серьезным камнем преткновения. Возьмем иностранную помощь. Со времен плана Маршалла менее 1% американских расходов регулярно обеспечивали положительный ROI — с точки зрения поддержания стабильности на жизненно важных рынках и борьбы со смертельными заболеваниями. И пусть Конгресс отклонил предложения Трампа сократить объемы иностранной помощи, Гейтс все еще обеспокоен: «Это ни в коем случае нельзя игнорировать — особенно учитывая дебаты вокруг внутренней политики и то, что находится
Эта политическая близорукость — глобальная проблема. «Мы опасаемся, что пока выход Великобритании из Евросоюза тормозит, Великобритания может не воспринимать иностранную помощь как приоритет, — говорит Гейтс. — Если во Франции начнутся проблемы, останется ли она щедрой?» В сфере образования Гейтс столкнулся с похожими препятствиями: «Вы все время сталкиваетесь с политикой, когда хотите
Он выражается в нападках в духе: «А почему вы вообще должны принимать участие в формировании повестки дня?».
Действительно, почему миллиардеры должны решать, с какими проблемами мы должны бороться?
«Филантропия существует потому, что правительство не очень инновационно и не готово идти на риск, в то время, как люди с опытом в частном бизнесе способны собирать хорошие команды и тестировать новые подходы», — объясняет Гейтс. — Этим и занимается филантропия.
Чета Гейтсов берет на себя риски в тех областях, в которых современные политические лидеры с большой долей вероятности все похоронят. Билл Гейтс обеспокоен вопросами распространения ядерного оружия — в этой же области работает его коллега по оружию Баффет. Он делает больше всех для борьбы с пандемиями и — в чуть меньшей степени — изменением климата, c которым борется его фонд Breakthrough Energy Ventures объемом $1 млрд.
Между тем на горизонте уже маячит новая угроза, вызванная инновациями — искусственный интеллект. «В долгосрочной перспективе, — полагает Гейтс, — ИИ станет серьезной проблемой».
Примечательно, что в отношении социальный сетей Гейтс такого мнения не придерживается. Дитя прошлого столетия, он недоумевает, сталкивался ли вообще
«То, что сказал Роджер [Макнейми], абсолютно несправедливо и отчасти возмутительно», — утверждает Гейтс. «Они обвиняют Марка во всем. Я хочу сказать, Трамп вовсе не был избран благодаря Facebook. Они говорят — «пузырь фильтров». Все эти разговоры о социальной поляризации… Давайте проясним. Я могу читать все, что хочу, я слушаю правое радио, я смотрю Fox News. Вы убиваете Facebook, но я все равно буду жить в своем «пузыре фильтров». «Пузырь фильтров» — это не проблема моего профиля в Facebook, чтобы я мог говорить: «Эй, Марк, проснись и
«Тяжело, когда тебя затягивает такой водоворот, — сочувствует Гейтс Цукербергу. — Я был в нем однажды. Немного иначе, конечно, ведь в моем случае речь шла о судебных разбирательствах с Microsoft, а не о том, что целое общество решает, хорошо или плохо то, что ты делаешь».
И он думает, что критики — даже псих, метящий на пост британского