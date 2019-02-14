На российских дорогах появится новый асфальт

Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

Применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4−5 до 12 лет. Капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.

Технология массово применяется на Западе и в США. В России «суперасфальт» тестировался три года и уже использовался на трассах А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста. В ближайшие два года планируется уложить еще 1 тыс. км.