На российских дорогах появится новый асфальт
В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах.
В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах.
Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4−5 до 12 лет. Капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.
Технология массово применяется на Западе и в США. В России «суперасфальт» тестировался три года и уже использовался на трассах А-114
По мнению экспертов, высокая стоимость нового покрытия не позволит использовать его повсеместно. Кроме того, оценить его эффективность можно будет лишь спустя несколько лет. Метод может не подойти к российским условиям, отмечают специалисты.