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03:24 (мск), источник: Известия

На российских дорогах появится новый асфальт

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах.

Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

Применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4−5 до 12 лет. Капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.

Технология массово применяется на Западе и в США. В России «суперасфальт» тестировался три года и уже использовался на трассах А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста. В ближайшие два года планируется уложить еще 1 тыс. км.

По мнению экспертов, высокая стоимость нового покрытия не позволит использовать его повсеместно. Кроме того, оценить его эффективность можно будет лишь спустя несколько лет. Метод может не подойти к российским условиям, отмечают специалисты.

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