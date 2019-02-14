Настоящая история «сердечка» из ваших смайликов и рисунков
Художник Евгений Русак — о том, как появился международный символ «Сердечко», и что он означал раньше. Внимание, спойлер: совсем не сердечко.
Художник Евгений Русак — о том, как появился международный символ «Сердечко», и что он означал раньше. Внимание, спойлер: совсем не сердечко.
Сейчас люди все меньше
И начать, думаю, стоит с тех символов, что уж совсем прочно засели у нас в голове и ассоциируются только с совершенно однозначными понятиями. Что вытравить невозможно, хоть я тут миллион историй расскажу. Так что, давайте начнем с сердечек. Ну так вот. Рисуя сердечко на открытке, ставя очередное сердечко в Фейсбуке или посылая валентинку, каждый думает, что он посылает человеку, который ему по меньшей мере не отвратителен до тошноты, символ сердца. Символ любви, нежности и
Но очень мало кто даже подозревает о том, что у этого символа любви (да да, именно символа любви, тут все по-честному) очень интересная история и символизирует он совсем другую часть тела, а никак не сердце. Ни разу.
Но — по порядку.
Символ любви — и не только для краткости и эмоциональной насыщенности, но и для того, чтобы избежать прямых неприличных описаний, а ограничиться намеками — в любовных посланиях использовали еще греки и римляне. Но именно, как символ любви. Сердцем этот символ назвали христиане и то, только в эпоху средневековья. Ранние христианские символы не содержали символа сердца.
Собственно, ничего удивительного, ведь ранние христиане, как правило, имели римские или греческие корни, а греки и римляне хорошо были знакомы с анатомией и точно знали, что сердце выглядит совсем
по-другому(ну правда они еще были и уверены в том, что к любви сердце не имеет никакого отношения — но это уже другая история).
Поэтому мир историков и философов, пишущих на тему ранних символов многочисленные труды, разделился, и большая часть из них считает, что основой этого популярного символа послужила попа. Я с ними соглашусь, поэтому — несколько подкрепляющих эту теорию историй.
В Национальном Археологическом музее славного города Неаполя хранится статуя Венеры Каллипиги (Venere Callipigia) — в переводе с итальянского и с древнегреческого — «Венеры с красивыми ягодицами» или, если угодно, «Венеры Прекраснопопой». Как считается —
Когда пришло христианство, в темные века символ любви считался непристойным, а ближе к средневековью его вынули из опалы и поместили в триединство основных христианских символов. Вера, Надежда, Любовь. Сказав, что символ этот олицетворяет сердце. Да, Ватикан — это очень серьезная корпорация и они всегда внимательно относились к визуальному ряду. Они работали с аудиторией и промахи допускали крайне редко. Символ вошел в жизнь. Но Римские Папы прекрасно знали, откуда и как он взялся. У Папы Бонифация VIII был перстень с огромным изумрудом, который он подолгу рассматривал. Спустя много лет после смерти этого могучего понтифика хранители Ватикана увидели вырезанную в изумруде Венеру Каллипигу.
У Папы Александра VI Борджиа был знаменитый крест с изумрудом (любовь к большим изумрудам у Римских Пап — это тоже отдельная история). Венеру Каллипигу на огромном изумруде, по его личной просьбе, вырезал ему один знаменитый ювелир, после чего камень был помещен в крест для торжественных богослужений. Папа крестил прихожан Любовью. Венерой Каллипигой.
Например, история храма Афродиты Каллипиги, а на самом деле, конечно, история двух сестер из Сиракуз. Обе они обладали невероятно красивыми попами — причем не только по мнению самих сестер, но и по мнению большей части жителей этого прекрасного города.
Если верить рассказам поэтов, то жители Сиракуз ничем больше и не занимались, а только и делали, что сидели и спорили: у кого из сестер попа красивее. В конце концов, сестры решили спросить мнение «постороннего ценителя со свежим, незамутненным взглядом».
Сестры пришли в порт к прибытию очередного корабля, выбрали симпатичного молодого мужчину и обратились к нему с просьбой разрешить этот вечный спор. Повернулись спиной и задрали туники (ну или хламиды — что они там носили… не помню) Матрос, болтавшийся в море несколько лет сперва немного ошалел от такого великолепия (а по слова Тиридия — так даже на минуту ослеп), но потом взял себя в руки и приказал принести из ближайшего трактира бочонок черного иноса и стул. Сел, выпил и стал изучать.
В конце концов все же выбрал попу старшей. Ну, а выбрав — немедленно влюбился и решил тут же жениться. Тут же подыскали жениха и младшей сестре. Город в ознаменование решения по столь трудному состязанию выдал обеим сестрам приличное приданное и те возвели храм Афродиты Каллипиги.
Так что да. Попа у эллинов и римлян правила и направляла чувства. Кстати, в древнегреческих полисах проводили не только Олимпийские игры, но и конкурсы красоты, в том числе и красоты «каллипиг». Изображение попы стало символом восхищения и почти преклонения. Гораций читал в состязаниях строки о любви, где все слова были обращены к «каллипиге».
Ну, а символ… Ну да, изначально это не сердце, а попа. Вас
Евгений Русак, художник, книжный график, живописец, участник международных выставок. Эксперт экологических программ и международных природоохранных проектов.
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