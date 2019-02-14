Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
Фура 2 км тащила по трассе въехавшую в нее «Ладу»
Четыре новые опасные инфекции, передаваемые половым путем
Бондарчук, Андреева и другие звезды в новых сериалах
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Беременная Меган Маркл в белоснежном наряде посетила музей в Лондоне
35-летняя Лопырева показала, как выглядит после родов
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!»
Барановская и Кожевникова с детьми на премьере мультфильма
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в матче 1/8 финала ЛЧ
Кейт Миддлтон в костюме от Chanel пришла на конференцию
Анна Седокова пожаловалась на лишние килограммы
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше
Фоторепортажи
10Они настоящие
14Скончался актер Сергей Юрский
05:47 (мск), источник: Известия

ВЦИОМ подсчитал количество влюбленных ко Дню святого Валентина

Почти 60% россиян признались в том, что влюблены сейчас.

Источник: AP 2019

Причем среди опрошенных мужчин в чувствах признались 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54% участников. Однако 38% граждан ни в кого не влюблены. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также
За последние пять лет число браков упало на 30%

Кроме того, исследование показало, что забота и внимание для российских граждан являются главными признаками выражения любви. Чаще всего так проявляют чувства женщины, а мужчины делают это с помощью цветов и подарков, пишет «РИА Новости».

Больше всего влюбленность испытывают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (72%), а также в возрасте от 35 до 44 лет (69%). Также опрос показал, что каждый десятый мужчина дарит цветы, около 6% считают, что приготовление еды является проявлением любви, а 5% считают, что ее проявление в поцелуях.

31 января гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал «Известиям», что каждый четвертый россиянин старше 18 лет проводит в интернете более четырех часов в сутки.

 За зернышки клюют: основные отрасли сельского хозяйства ждут проверки
Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай
США готовят новые санкции против России. Главное
Россиянке пришлось купить 12 билетов на самолет для двоих детей
Переделавший «шестерку» умелец не ожидал внимания Маска
На российских дорогах появится «суперасфальт»
СМИ: Минские соглашения заменят вашингтонскими
В Сети выложили ужасно «отфотошопленные» детские снимки
Что такое госдолг и почему он такой большой у США?
Спорт
«Реал» с трудом обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов Победу мадридскому клубу принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио
Hi-Tech
В России «сломали» iOS 12: каждый iPhone под угрозой Баг приводит к принудительной перезагрузке.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!» Актеры обсудили участников и ведущих популярной передачи «Первого канала»
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Популярные темы на «Детях»
Заначки от мужа нужно скрывать до последнего 391
Как снова начать жить своей жизнью? 380
Можно просто поддержки. Простите, много букв 280
Фильм "Весна на Заречной улице". Что осталось за кадром. 201
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь