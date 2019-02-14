ВЦИОМ подсчитал количество влюбленных ко Дню святого Валентина

Источник: AP 2019

Причем среди опрошенных мужчин в чувствах признались 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54% участников. Однако 38% граждан ни в кого не влюблены. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также За последние пять лет число браков упало на 30%

Кроме того, исследование показало, что забота и внимание для российских граждан являются главными признаками выражения любви. Чаще всего так проявляют чувства женщины, а мужчины делают это с помощью цветов и подарков, пишет «РИА Новости».

Больше всего влюбленность испытывают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (72%), а также в возрасте от 35 до 44 лет (69%). Также опрос показал, что каждый десятый мужчина дарит цветы, около 6% считают, что приготовление еды является проявлением любви, а 5% считают, что ее проявление в поцелуях.