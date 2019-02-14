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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Британский студент показал последствия употребления энергетиков

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Двадцатиоднолетний студент из Великобритании сломал себе четыре зуба и серьезно повредил остальные из-за чрезмерного употребления энергетических напитков, пишет Daily Mail.

Отмечается, что молодой человек выпивал в неделю порядка 45 банок энергетиков или около трех литров напитка в день. Само увлечение он объяснял необходимостью оставаться постоянно в тонусе для успешной учебы в колледже.

Как пишет издание, спустя семь месяцев злоупотребления этими напитками у него неожиданно обломились четыре передних зуба, когда он всего лишь попробовал откусить яблоко.

В результате, на приеме у стоматолога выяснилось, что у него испорчены все зубы во рту, и чтобы хоть как-то восстановить их, студенту потребуется установить 24 пломбы и зубных протеза.

Издание отмечает, что причиной этого стало чрезмерное содержание сахара в энергетиках. В частности, в пол литровой банке такого напитка содержится в среднем 54 грамма сахара, тогда как дневная норма для человека составляет порядка 30 граммов.

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