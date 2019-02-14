Антропологи идентифицировали семь кандидатов в универсальные моральные ценности

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Антропологи из Оксфордского университета показали, что как минимум в 60 культурах со всей планеты нет таких, что считали бы неправильным помогать родным, ценить соседские отношения, следовать принципу взаимной выгоды, делиться честно, признавать частную собственность, проявлять смелость и иметь уважение.

Как утверждают сами ученые, их исследование — исторически первая попытка продемонстрировать возможность сформулировать универсальную теорию морали. Как они отмечают, спор о подобной возможности можно свести к противопоставлению позиций двух английских мыслителей эпохи Просвещения — Дэвида Юма и Джона Локка.

Первый утверждал, что моральные суждения производятся с опорой на некоторые универсальные переживания, единые для всех людей и, соответственно, некоторые качества, такие как справедливость, мужество, умеренность, дружелюбие и т.д., лежат в основании всеобщей системы моральных принципов.

Второй же, напротив, писал в своем «Опыте о человеческом разумении», что пристальное изучение разнообразных сообществ людей продемонстрирует, что «едва ли можно назвать нравственный принцип или придумать правило добродетели, которым так или иначе не пренебрегали бы и которое не осуждалось бы обычаем целых обществ, руководствующихся практическими взглядами и правилами жизни, совершенно противоположными взглядам и правилам других».

Эта оппозиция, указывают оксфордские антропологи, сохраняется по сей день.

В своем исследовании они решили последовать совету Локка и проверить, возможно ли найти человеческое сообщество, моральный кодекс которого осуждает какую-либо из гипотетически универсальных моральных ценностей. В качестве кандидатов на звание универсальных они взяли постулаты теории «моральной кооперации» (morality-as-cooperation). Последняя гласит, что мораль возникла для повышения качества кооперации между людьми и «универсальную мораль» можно редуцировать до семи моральных признаков. Они следующие:

забота о родных (т.е. биологическое родство при распределении ресурсов обладает приоритетом);

ценность групповой лояльности (т.е. с соседями нужно дружить, а местные обычаи — блюсти);

блюсти взаимную выгоду, (он же реципрокный альтруизм, принцип «ты — мне, я — тебе», помогающий, например, оптимально решать дилемму заключенного);

смелость (способность разрешать конфликты через демонстрацию превосходства);

уважение (способность разрешать конфликты через демонстрацию подчинения);

справедливость (разделение спорных ресурсов по тому или иному принципу);

признание частной собственности.

И далее ученые попытались поискать примеры тому, чтобы поступки, демонстрирующие ту или иную из перечисленных моральных ценностей, оценивались в какой-либо из культур отрицательно.

Исследователи работали с большим онлайн-архивом Human Relations Area Files (eHRAF), в котором собраны этнографические данные, когда-либо собранные учеными (сохранившиеся источники оцифровывают и выкладывают в единый каталог). Для анализа были взяты записи о 60 обществах, сделанные за последние 300 лет, которые представляют собой, как пишут авторы, репрезентативную выборку человеческого общества: географически они представлены шестью регионами земного шара (Африка к югу от Сахары, Центральное Средиземноморье, Восточная Евразия, Океания, Северная Америка, Южная Америка).

Исследователи, пользуясь поиском по ключевым словам, идентифицировали в базе eHRAF 603 источника. Потом в каждом из них, также пользуясь поиском по ключевым словам, они выделили параграфы, в которых могли бы содержаться суждения об этичности или неэтичности того или иного поступка.

Всего подобных параграфов было выделено 3460. После этого двое из авторов обсуждаемой статьи по отдельности, вручную просмотрели все эти параграфы и присвоили каждому из них, во-первых, категорию (к какому из семи кооперативных принципов относится высказывание), а во-вторых, определили, оценивается ли в нем эта норма как морально одобряемая или порицаемая.

После этого они передали эту же задачу третьему человеку, незнакомому с исследовательской гипотезой, чтобы он сделал то же самое. Так, по трем респондентам — ученые отдельно подчеркивают тут то, что все чтецы имели профильное образование! — они получили 761 параграф (остальные оказались нерелевантными), содержавший моральную оценку поступка в одной из семи «моральных категорий».

760 из них оценивали «про-кооперативные» поступки как добродетельные. И ровно один одобрял открытое воровство, но только потому, что подобное действие демонстрирует смелость перед лицом других.

Таким образом, изучив 60 сообществ со всей планеты, исследователи не нашли ни одного примера тому, чтобы нравственный принцип осуждался бы «обычаем целых обществ», как-то предсказывал Локк. Что, в свою очередь, можно рассматривать как сильный аргумент в пользу возможности сформулировать универсальную теорию морали. Наиболее сильными кандидатами на то, чтобы войти в подобный «минимальный домострой», сегодня, по видимому, следует считать постулаты теории моральной кооперации.