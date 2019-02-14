Антропологи идентифицировали семь кандидатов в универсальные моральные ценности
Действие в соответствии с ними способствует кооперации людей и не считается аморальным как минимум в 60 различных культурах со всей планеты.
Действие в соответствии с ними способствует кооперации людей и не считается аморальным как минимум в 60 различных культурах со всей планеты.
Антропологи из Оксфордского университета показали, что как минимум в 60 культурах со всей планеты нет таких, что считали бы неправильным помогать родным, ценить соседские отношения, следовать принципу взаимной выгоды, делиться честно, признавать частную собственность, проявлять смелость и иметь уважение.
Как утверждают сами ученые, их исследование — исторически первая попытка продемонстрировать возможность сформулировать универсальную теорию морали. Как они отмечают, спор о подобной возможности можно свести к противопоставлению позиций двух английских мыслителей эпохи Просвещения — Дэвида Юма и Джона Локка.
Первый утверждал, что моральные суждения производятся с опорой на некоторые универсальные переживания, единые для всех людей и, соответственно, некоторые качества, такие как справедливость, мужество, умеренность, дружелюбие и т.д., лежат в основании всеобщей системы моральных принципов.
Второй же, напротив, писал в своем «Опыте о человеческом разумении», что пристальное изучение разнообразных сообществ людей продемонстрирует, что «едва ли можно назвать нравственный принцип или придумать правило добродетели, которым так или иначе не пренебрегали бы и которое не осуждалось бы обычаем целых обществ, руководствующихся практическими взглядами и правилами жизни, совершенно противоположными взглядам и правилам других».
В своем исследовании они решили последовать совету Локка и проверить, возможно ли найти человеческое сообщество, моральный кодекс которого осуждает
И далее ученые попытались поискать примеры тому, чтобы поступки, демонстрирующие ту или иную из перечисленных моральных ценностей, оценивались в
Исследователи работали с большим
Исследователи, пользуясь поиском по ключевым словам, идентифицировали в базе eHRAF 603 источника. Потом в каждом из них, также пользуясь поиском по ключевым словам, они выделили параграфы, в которых могли бы содержаться суждения об этичности или неэтичности того или иного поступка.
Всего подобных параграфов было выделено 3460. После этого двое из авторов обсуждаемой статьи по отдельности, вручную просмотрели все эти параграфы и присвоили каждому из них,
После этого они передали эту же задачу третьему человеку, незнакомому с исследовательской гипотезой, чтобы он сделал то же самое. Так, по трем респондентам — ученые отдельно подчеркивают тут то, что все чтецы имели профильное образование! — они получили 761 параграф (остальные оказались нерелевантными), содержавший моральную оценку поступка в одной из семи «моральных категорий».
Таким образом, изучив 60 сообществ со всей планеты, исследователи не нашли ни одного примера тому, чтобы нравственный принцип осуждался бы «обычаем целых обществ»,
Стоит, однако, отметить, что не все из этих постулатов получают оценку во всех исследованных антропологами текстах (особенно примечательным кажется лидерство частной собственности в этом списке и не особенно сильное одобрение справедливости), поэтому их итоговый набор после дополнительных исследований может измениться. Авторы называют свою работу первой в этом направлении и призывают коллег подключаться к анализу данных.