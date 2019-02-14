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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В России задумались об официальном ограничении объема талии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова привела в качестве позитивного примера из мировой практики борьбы с лишним весом запрет на объем талии больше 90 сантиметров, действующий в Японии, передает РИА Новости.

Источник: Deedee86/СС0

«Мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это», — сказала она в интервью агентству.

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По словам Поповой, в Японии граждане от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной «Метабо-законом» нормы японцев отправляют на консультации для подбора подходящей стратегии снижения веса.

В Японии, как отметила чиновница, действует программа «Спасение нации», по которой, кроме прочего, предусмотрена создание оптимальной системы питания с использованием морепродуктов и витаминов.

За заботу о здоровье трудоспособного населения там, по словам главы Роспотребнадзора, несут ответственность работодатели, и иногда она подразумевает многомиллионные штрафы.

В ноябре прошлого года в Госдуме с целью борьбы с ожирением предложили запретить продажу сладостей в российских школах. Всего от этой проблемы страдает около двух миллионов россиян.

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