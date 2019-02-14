В России задумались об официальном ограничении объема талии

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«Мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это», — сказала она в интервью агентству.

По словам Поповой, в Японии граждане от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной «Метабо-законом» нормы японцев отправляют на консультации для подбора подходящей стратегии снижения веса.

В Японии, как отметила чиновница, действует программа «Спасение нации», по которой, кроме прочего, предусмотрена создание оптимальной системы питания с использованием морепродуктов и витаминов.

За заботу о здоровье трудоспособного населения там, по словам главы Роспотребнадзора, несут ответственность работодатели, и иногда она подразумевает многомиллионные штрафы.