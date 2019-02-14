«Любить по-русски — это жалеть»

Говорят, что надежда встретить свою любовь есть, «даже если вам немного за 30». А вот пример ставропольских пенсионеров показывает, что и на девятом десятке не стоит отчаиваться.

«Я привыкла жить “за мужчиной”»

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Многоквартирный дом в спальном районе Железноводска. Квартиру «1Б» не сразу и найдешь — почти полуподвал. Небольшая прихожая, открытая дверь. Курортное солнце туда практически не добирается. Из двери, как зефир, выглядывает фата. А под фатой улыбающееся лицо невесты — Галины Васильевны. За ней, пришаркивая, торопится жених — Михаил Гаврилович.

Молодые приглашают в нехитрую гостиную (она же кухня), предлагают чай с булочками. На столе огромные букеты роз, горящая лампадка. За дверью — небольшая спаленка, где на кровати с меховым одеялом сидит плюшевый медведь. На медведе тривиальное I love you. Игрушку когда-то подарили Галине Васильевне с пожеланиями любви.

И любовь пришла — когда, как поется в песне, женщина ее уже совсем не ждала.

— Я привыкла жить «за мужчиной», — признается Галина. — С первым мужем прожили 25 лет. Со вторым, правда гражданским, — еще 15. А потом он внезапно ушел. Даже ничего не объяснил. Не ссорились, не ругались, жили дружно. Первое время очень страдала, даже грешным делом думала, может, порча какая? А потом уже Мишутку встретила.

На самом деле Михаил и Галина знали друг друга давно — около 18 лет.

Как-то раз Михаил обознался и поздоровался с ней на улице. И после этого уже начал здороваться всегда.

Они частенько останавливались поболтать на пару минут, беседовали о здоровье и так — о жизни.

А спустя годы снова встретились, уже в ветеранском хоре: оба любили петь. Ну и закрутилось. Она ему на что-то пожаловалась. Он предложил свою помощь — что-то починить. Михаил оказался хозяйственным, рукастым: раньше и механизатором, и столяром работал. Денег он не брал — только пообедать оставался. Сейчас, скромно улыбаясь, признается, что такой вкуснятины не ел за последние 20 лет одиночества. Так и подружились.

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«Тебе одной трудно, и мне одному трудно»

Начался период ухаживаний. Галина и Михаил называли друг друга исключительно на вы и приходили на помощь в трудные минуты. Сначала Галина — когда «Миша заболел и лежал в больнице», а потом Михаил не отходил от постели, когда «Галя захворала».

Через какое-то время Галина решила вплотную заняться внешним видом Михаила — стала стирать ему одежду, помогала с мытьем. Сейчас признается, что жених ей достался не в самом презентабельном виде. Видно было, что не хватает ему женской руки. Все-таки много лет прожил один.

Дальше больше — решили совместный стол для массажа купить. Стали массировать друг друга по очереди. Так понемногу от взаимной теплоты старые болячки — как телесные, так и душевные — начали затягиваться.

И тогда Михаил понял, что дружба перерастает во что-то большее, и он, как джентльмен, обязан жениться.

— Я ей сказал: ты одна, и я один, — вспоминает Михаил. — Тебе одной трудно, и мне одному трудно. Ты мне нравишься. Почему бы нам не жить вместе? Будь моей женой.

Галина Васильевна ответила не сразу — попросила немного подумать. Но потом все же согласилась.

Пара решила обвенчаться и отправилась в церковь. Но священник сказал, что сперва нужно в ЗАГС сходить. В Железноводском ЗАГСе их приняли, выслушали и молча взяли заявление. А уж потом сотрудники отделения кинулись поднимать архивы — оказалось, за всю историю таких возрастных жениха и невесты еще не было.

В начале января этого года молодых зарегистрировали. Церемония прошла скромно, были только самые близкие. Со стороны невесты — сестра и подруга (дочка поздравила позже), а со стороны жениха — сын с супругой. А вот остальные дети Михаила — их у него четверо, от двух браков — его новую семейную жизнь не поддержали. Дочка и вовсе сочла Галину мошенницей, решившей отобрать отцовскую жилплощадь. Так что отношения в семье теперь натянутые.

Но самих новобрачных осуждение детей не останавливает. Они уже поселились вдвоем в маленькой квартирке Галины и даже повенчались. Для каждого из них это было впервые.

«Любовь пришла только сейчас — в 80 лет»

Под щебет новобрачной мы пьем чай. Галина показывает фотографии и много рассказывает про детей, про жизнь, про то, что с приходом Михаила в ее доме изменилось: кран не течет, чайник починен и под окном теперь палисадник замечательный. Они вместе и землю таскали, и цветы сажали.

— Любить по-русски — это жалеть, — философски рассуждает Галина. — Не в том унизительном значении, в каком теперь это слово употребляют, а в том, как сострадать, сочувствовать. Вот так я его и люблю. Он мне жалуется, а я — ему, так мы наши дни и проводим. Вместе. Любовь пришла только сейчас — в 80 лет. Я ни первого, ни второго мужа не любила. Первый тиран был, а второй… Мне просто нравилось, как он ко мне относился.

Немногословный Михаил вставляет лишь пару слов и только, когда его просят. Но на Галину свою смотрит с большим уважением.

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Точнее, на Галинушку. Именно так он зовет ее теперь. А она его — Мишутка. На вопрос, чем так понравилась ему его супруга, Михаил Гаврилович отвечает подробно.

— Обходительная она, и с большой душой ко мне относится, — говорит он. — Так вкусно готовит! Я борщ люблю, пироги ее замечательные, вот сегодня, пока спал, она бульончик с курочкой сварила.