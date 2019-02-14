«Любить по-русски — это жалеть»
В Железноводске поженилась самая пожилая в городе пара. Невесте — 83, жениху — 81. Ветеранский хор, неудачные браки и общие болячки — что еще может объединить людей в таком возрасте?
В Железноводске поженилась самая пожилая в городе пара. Невесте — 83, жениху — 81. Ветеранский хор, неудачные браки и общие болячки — что еще может объединить людей в таком возрасте?
Говорят, что надежда встретить свою любовь есть, «даже если вам немного за 30». А вот пример ставропольских пенсионеров показывает, что и на девятом десятке не стоит отчаиваться.
Многоквартирный дом в спальном районе Железноводска. Квартиру «1Б» не сразу и найдешь — почти полуподвал. Небольшая прихожая, открытая дверь. Курортное солнце туда практически не добирается. Из двери, как зефир, выглядывает фата. А под фатой улыбающееся лицо невесты — Галины Васильевны. За ней, пришаркивая, торопится жених — Михаил Гаврилович.
Молодые приглашают в нехитрую гостиную (она же кухня), предлагают чай с булочками. На столе огромные букеты роз, горящая лампадка. За дверью — небольшая спаленка, где на кровати с меховым одеялом сидит плюшевый медведь. На медведе тривиальное I love you. Игрушку
— Я привыкла жить «за мужчиной», — признается Галина. — С первым мужем прожили 25 лет. Со вторым, правда гражданским, — еще 15. А потом он внезапно ушел. Даже ничего не объяснил. Не ссорились, не ругались, жили дружно. Первое время очень страдала, даже грешным делом думала, может, порча какая? А потом уже Мишутку встретила.
На самом деле Михаил и Галина знали друг друга давно — около 18 лет.
Они частенько останавливались поболтать на пару минут, беседовали о здоровье и так — о жизни.
А спустя годы снова встретились, уже в ветеранском хоре: оба любили петь. Ну и закрутилось. Она ему на
Начался период ухаживаний. Галина и Михаил называли друг друга исключительно на вы и приходили на помощь в трудные минуты. Сначала Галина — когда «Миша заболел и лежал в больнице», а потом Михаил не отходил от постели, когда «Галя захворала».
Через
Дальше больше — решили совместный стол для массажа купить. Стали массировать друг друга по очереди. Так понемногу от взаимной теплоты старые болячки — как телесные, так и душевные — начали затягиваться.
— Я ей сказал: ты одна, и я один, — вспоминает Михаил. — Тебе одной трудно, и мне одному трудно. Ты мне нравишься. Почему бы нам не жить вместе? Будь моей женой.
Галина Васильевна ответила не сразу — попросила немного подумать. Но потом все же согласилась.
Пара решила обвенчаться и отправилась в церковь. Но священник сказал, что сперва нужно в ЗАГС сходить. В Железноводском ЗАГСе их приняли, выслушали и молча взяли заявление. А уж потом сотрудники отделения кинулись поднимать архивы — оказалось, за всю историю таких возрастных жениха и невесты еще не было.
В начале января этого года молодых зарегистрировали. Церемония прошла скромно, были только самые близкие. Со стороны невесты — сестра и подруга (дочка поздравила позже), а со стороны жениха — сын с супругой. А вот остальные дети Михаила — их у него четверо, от двух браков — его новую семейную жизнь не поддержали. Дочка и вовсе сочла Галину мошенницей, решившей отобрать отцовскую жилплощадь. Так что отношения в семье теперь натянутые.
Но самих новобрачных осуждение детей не останавливает. Они уже поселились вдвоем в маленькой квартирке Галины и даже повенчались. Для каждого из них это было впервые.
Под щебет новобрачной мы пьем чай. Галина показывает фотографии и много рассказывает про детей, про жизнь, про то, что с приходом Михаила в ее доме изменилось: кран не течет, чайник починен и под окном теперь палисадник замечательный. Они вместе и землю таскали, и цветы сажали.
— Любить
Точнее, на Галинушку. Именно так он зовет ее теперь. А она его — Мишутка. На вопрос, чем так понравилась ему его супруга, Михаил Гаврилович отвечает подробно.
— Обходительная она, и с большой душой ко мне относится, — говорит он. — Так вкусно готовит! Я борщ люблю, пироги ее замечательные, вот сегодня, пока спал, она бульончик с курочкой сварила.
— Мы хотим пожить друг для друга, — не дает ему договорить Галина. — Нам не квартира важна,