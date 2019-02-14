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12:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка спародировала блогеров в соцсетях необычным способом

Всем очень понравилось.

Фотографиями красивых девушек на пляжах пользователей соцсетей не удивишь. Их так много, и они так похожи друг на друга, что давно стали появляться пародии на популярных блогеров: актрис, певиц и моделей.

Но автор блога @_larisa_official, подписывающийся как Лариса Поткина, нашла по-настоящему оригинальный способ посмеяться над шаблонами модниц.

Вместо отретушированных фотографий она размещает в соцсети тексты, в которых описывает, как именно позирует в фитнес-клубе, на берегу моря или в бассейне. Сделано это с таким юмором, что блог быстро собрал более 35 тысяч подписчиков в России.

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Издание TJournal уверяет, что связалось с автором страницы. Якобы девушку действительно зовут Лариса, ей 24 года, и живёт она в Воронеже.

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