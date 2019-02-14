Девушка спародировала блогеров в соцсетях необычным способом
Всем очень понравилось.
Всем очень понравилось.
Фотографиями красивых девушек на пляжах пользователей соцсетей не удивишь. Их так много, и они так похожи друг на друга, что давно стали появляться пародии на популярных блогеров: актрис, певиц и моделей.
Но автор блога @_larisa_official, подписывающийся как Лариса Поткина, нашла
Вместо отретушированных фотографий она размещает в соцсети тексты, в которых описывает, как именно позирует в
Издание TJournal уверяет, что связалось с автором страницы. Якобы девушку действительно зовут Лариса, ей 24 года, и живёт она в Воронеже.
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