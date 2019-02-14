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12:30 (мск), источник: Ведомости

Мединский рассказал о планах внедрить культурный норматив для школьников

Министерство культуры и министерство просвещения работают над созданием культурных нормативов для школьников, рассказал министр культуры Владимир Мединский на инвестиционном форуме в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

По словам Мединского, идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент. «Условно говоря, в течение обучения в школе каждый школьник в идеале должен посетить — я называю условные цифры — 100 спектаклей, посмотреть 100 лучших фильмов, желательно отечественных, побывать в определенном количестве музеев, на концертах, познакомиться с архитектурными памятниками», — пояснил министр. После школьник должен будет поделиться впечатлениями с друзьями, учителями и родителями в специальном бумажном или электронном дневнике.

Мединский рассказал, что на идею внедрения нормативов Минкультуры натолкнул опыт Пензенской области. Там региональные власти скорректировали образовательную программу, позволив школьникам вместе с учителями десять суббот в году ходить в музеи вместо занятий в классах.

Проект внедрения культурных нормативов в школах будет представлен в ближайшее время, сообщил Мединский, не уточнив, потребуется ли финансирование для реализации планов. Согласно материалам правительства о национальных проектах на реализацию нацпроекта «Культура» планирует в течение шести лет потратить из государственного бюджета 113,5 млрд руб.

Трансляция круглого стола о реализации национального проекта по культуре велась на сайте форума.

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