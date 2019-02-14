Мединский рассказал о планах внедрить культурный норматив для школьников

По словам Мединского, идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент. «Условно говоря, в течение обучения в школе каждый школьник в идеале должен посетить — я называю условные цифры — 100 спектаклей, посмотреть 100 лучших фильмов, желательно отечественных, побывать в определенном количестве музеев, на концертах, познакомиться с архитектурными памятниками», — пояснил министр. После школьник должен будет поделиться впечатлениями с друзьями, учителями и родителями в специальном бумажном или электронном дневнике.