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12:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Шипы и щупальца: ученые открыли новые виды рыб

Впечатляющие существа.

Исследователи обнаружили 6 новых видов пресноводных рыб в роду сомиков-анцистров (Ancistrus).

Живут они в реках Амазонии и выглядят как настоящие мифические существа с мощным «панцирем», шипами и отростками-щупальцами. Описание новых видов опубликовано в научном журнале Zootaxa.

Щупальца присутствуют только у самцов сомиков. По словам ихтиологов, они действуют как своего рода знаки для самок, призывающие обратить внимание на потенциального «жениха». Самцы также охраняют гнезда и потомство от хищников. Один из открытых видов даже получил название Ancistrus patronus, что означает «защитник». Другие виды названы Ancistrus yutajae, Ancistrus Saudades, Ancistrus leoni, Ancistrus kellerae, Ancistrus amaris.

Новые виды были обнаружены в северо-восточной части Южной Америки — в некоторых регионах Венесуэлы, Колумбии и Гайаны, которые входят в географический регион под названием Гвианский щит.

По словам ученых, популяции сомиков-анцистров быстро сокращаются из-за загрязнения пресной воды, вырубки лесов и добычи золота методом амальгамации, который приводит к загрязнению окружающей среды ртутью.

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