Роструд напомнил о длинных выходных в марте
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в этом году по случаю празднования Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта, пишет РГ.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в этом году по случаю празднования Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта, пишет РГ.
Так, россиянам предстоит отдыхать целых три дня подряд, поскольку 8 марта (пятница) — нерабочий праздничный день, а 9 и 10 марта — календарные выходные дни.
Кроме того, согласно Трудовому кодексу, 7 марта — короткий рабочий день.
В ведомстве напомнили, что в феврале дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, однако в пятницу, 22 февраля, можно уйти с работы на час раньше. Это объясняется тем, что выходной день с субботы, 23 февраля, решили перенести на пятницу, 10 мая.
В мае же россиян ждет отдых с первого по пятое число на Праздник Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы. Также длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.