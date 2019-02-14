Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Источник: РИА Новости

Так, россиянам предстоит отдыхать целых три дня подряд, поскольку 8 марта (пятница) — нерабочий праздничный день, а 9 и 10 марта — календарные выходные дни.

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Кроме того, согласно Трудовому кодексу, 7 марта — короткий рабочий день.

В ведомстве напомнили, что в феврале дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, однако в пятницу, 22 февраля, можно уйти с работы на час раньше. Это объясняется тем, что выходной день с субботы, 23 февраля, решили перенести на пятницу, 10 мая.