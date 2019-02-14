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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в этом году по случаю празднования Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта, пишет РГ.

Источник: РИА Новости

Так, россиянам предстоит отдыхать целых три дня подряд, поскольку 8 марта (пятница) — нерабочий праздничный день, а 9 и 10 марта — календарные выходные дни.

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Кроме того, согласно Трудовому кодексу, 7 марта — короткий рабочий день.

В ведомстве напомнили, что в феврале дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, однако в пятницу, 22 февраля, можно уйти с работы на час раньше. Это объясняется тем, что выходной день с субботы, 23 февраля, решили перенести на пятницу, 10 мая.

В мае же россиян ждет отдых с первого по пятое число на Праздник Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы. Также длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

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